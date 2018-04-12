Вертолеты начали вести мониторинг паводковой обстановки в Москве и области

Ситуация с паводками в Московской области находится под контролем, полностью подтопленных деревень и сел нет. Большую воду контролируют с вертолев, облеты начались с четверга, рассказал корреспондент «360».

Экипажи вертолетов при обнаружении подтоплений будут сразу передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях, рассказали в столичном департаменте ГОЧСиПБ. В Луховицком районе подтопленными остаются несколько участков автодорог. Энергетики переведены на усиленный режим. Опустевшие дороги стали водными артериями, от автобусных остановок видно лишь крышу и табличку. Воды добавил еще и прорыв дамбы.

На дежурстве в усиленном режиме вышли не только спасатели, но и энергетики. На востоке области в зоне риска сотня объектов энергоснабжения: подстанции, линии электропередач, распределительные пункты. Уровень Оки постоянно мониторят, за прошедшие сутки он увеличился на 20 сантиметров.

Персонал переведен на усиленный режим работы. Подстанции разместили свой персонал на питательных центрах, для того чтобы в случае обесточивания люди были на местах, возможно было повторное включение энергообъектов и устранение аварий, если

какие-то произойдут

— Николай Заботкин, начальник Луховицкого РЭС восточного филиала П АО «МОЭСК»

Обычно паводок длится около двух недель. Почти половина этого срока уже позади, но специалисты ожидают второй подъем воды. В постоянной готовности находятся 56 мобильных

аварийно-восстановительных

бригад МОЭСКа. В их распоряжении 75 единиц техники: болотоходы, гусеничные тягачи, лотки и помпы.

Все, что зимой было бескрайней заснеженной сказкой, сейчас превратилось в озера, вполне с краями, но добраться с одного на другой без помощи никак. С автобусов пересаживаются на воздушные подушки, в Озерах от центра оказались отрезаны почти 30 населенных пунктов.