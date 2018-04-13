Кисловодск получит статус исторического города-курорта 

ВЫПУСК
Все запланированные масштабные преобразования в жизни Кисловодска, а также работы по сохранению культурного наследия в рамках распоряжения Правительства по развитию города до 2030 года помогут курорту войти в перечень исторических городов и поселений. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации Николай Фёдоров на заседании рабочей группы палаты регионов по взаимодействию с властными структурами Ставропольского края.
Курортам нужны закон и порядок
Комплексное развитие города-курорта Кисловодска началось в 2016 году, когда был сформирован перечень мероприятий, завизированный сначала премьером Дмитрием Медведевым, а затем и президентом Владимиром Путиным. На программу переустройства городских парков, культурных зон и курортов, рассчитанную до 2030 года, предполагается выделить 78 миллиардов рублей.
В настоящее время со стороны Правительства выполнение запланированных работ курирует Министерство по делам Северного Кавказа, парламентский контроль осуществляет непосредственно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Благодаря её опеке статус национального получил курортный парк «Кисловодский», который, по мнению сенатора, в недалёком будущем должен стать лучшим в Европе. Одним из приоритетных проектов Матвиенко считает создание в Кисловодске многофункционального культурно-развлекательного центра.
Ранее она отмечала, что развитие курорта долгое время проходило бессистемно, и призывала принять федеральный закон по Кавказским Минеральным Водам, в котором чётко распределялась бы ответственность федерального Центра, региональных и местных властей.
В феврале 2016 года Путин поручил кабмину и региональным властям подготовить предложения по сохранению и рациональному использованию природного потенциала курортов. Задачу глава государства поставил Правительству после того, как активисты ОНФ обратили его внимание на основные проблемы региона — стихийную застройку в курортной зоне, плачевное состояние инфраструктуры и ухудшающуюся экологическую ситуацию. В частности, общественники рассказали президенту о том, что около 20 скважин на Кавминводах находятся в аварийном состоянии, а 50 километров нарзанопровода требуют реконструкции.
В прошлом году соответствующий законопроект был разработан. Он определяет правовой статус курортного региона, признавая таковым смежные территории в границах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, на которых расположены курорты федерального значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также сопутствующая лечебная инфраструктура.
Для сохранения природно-ресурсного и рекреационного потенциала курортного региона определяются зоны, в отношении которых необходимо утверждить требования к содержанию жилых домов, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий.
Город развивается, проблемы остаются
С момента принятия Правительством «дорожной карты» развития Кисловодска минуло два года. За это время Минздрав разработал стратегию развития российского санаторно-курортного комплекса, в которой оговариваются механизмы создания условий для инвестиционной деятельности. Принятие документа, по мнению руководителя рабочей группы Николая Фёдорова, создаст предпосылки «для нового круга мероприятий, которые могут быть реализованы в рамках комплексного развития Кисловодска».
Одним из основных вопросов при реализации программы, считает парламентарий, по-прежнему остаётся задача по сохранению культурного наследия города.
«Фактически речь идёт о сохранении исторического облика центра Кисловодска, прекрасной атмосферы, которая всегда была присуща курорту и во многом способствовала его популяризации. Необходимо сохранять не только отдельные здания и строения, но и ландшафт вокруг них», — заметил сенатор.
С этим как раз проблемы. В качестве примера Фёдоров привёл коммерческие павильоны, искажающие архитектурный облик вокзального комплекса. Железнодорожники пообещали убрать их ещё три года назад, но слова своего не сдержали.
Проблемным становится и массовый снос незарегистрированных строений.
Поэтому первый вице-спикер предложил руководству региона обеспечить сохранность культурного и исторического наследия Кисловодска на законодательном уровне. Тем более что Кисловодск вправе претендовать на включение в перечень исторических городов и поселений.
«Более предметно этот вопрос можно было бы обсудить на парламентском форуме, который пройдёт в июне этого года», — предложил Фёдоров.
В ходе заседания замминистра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев пояснил, что на реализацию программы переустройства Кисловодска до 2020 года Правительство намерено выделить 982 миллиона рублей. На сегодня все строительные и ремонтные работы, включённые в план 2017 года, выполнены на 100 процентов.
Дальнейшая реализация программы будет проходить с участием правительства Ставропольского края и руководства Кисловодска, которые уже разрабатывают проектную документацию по перспективным объектам. Все они будут включены в правительственное распоряжение в части планов на 2018-2019 годы. Здесь же будут определены источники финансирования в размере 850 миллионов рублей.
На очередном этапе реализации программы, по словам замминистра, предполагается реконструировать городской краеведческий музей, создать несколько многофункциональных спортивных площадок на территории курортов, укрепить берега реки Подкумок и расчистить русло реки Ольховка. Кроме того, в течение двух лет предполагается ликвидировать свалку и построить общеобразовательную школу.
В ходе заседания зампредседателя правительства Ставропольского края Александр Золотарёв подробно рассказал о ходе модернизации Эшкаконского гидроузла, капитальном ремонте Нарзанной галереи, а также о перспективах комплексного развития Национального парка «Кисловодский» и подвесной пассажирской канатной дороги. По его прогнозам, реконструкция национального парка будет завершена до 1 октября 2018 года.
Также была затронута тема реконструкции автомобильной дороги в границах города-курорта Кисловодска от посёлка Белореченский до Олимпийского комплекса ФГБУ «Юг Спорт».
Любопытные цифры и факты
Кисловодск с Пятигорском создавались в XIX веке, здесь сосредоточено 130 уникальных минеральных источников.
По данным Росстата, ежегодно поток туристов на Ставрополье увеличивается на 5-7 процентов, по итогам 2016 года он составил около 1,5 миллиона человек. Ставропольский край — национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма России, который формирует до 17 процентов рынка оздоровительных услуг страны.
Курортный потенциал Кавказских Минеральных Вод — 90 взрослых и девять специализированных детских санаториев, 16 пансионатов, четыре клиники Пятигорского государственного научно-исследовательского института курортологии, четыре курортно-лечебные поликлиники, четыре бальнеофизиотерапевтических отделения, водолечебницы, несколько крупных туристических и гостиничных объединений.
Одна из достопримечательностей Кисловодска — календарь в парке, цифры и буквы на котором сложены из настоящих трав и цветов. Вот уже почти сто лет работники парка каждую ночь высаживают новые цветы для того, чтобы сменить дату на этом своеобразном природном хронометре.