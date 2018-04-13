Кисловодск получит статус исторического города-курорта

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Все запланированные масштабные преобразования в жизни Кисловодска , а также работы по сохранению культурного наследия в рамках распоряжения Правительства по развитию города до 2030 года помогут курорту войти в перечень исторических городов и поселений. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации Николай Фёдоров на заседании рабочей группы палаты регионов по взаимодействию с властными структурами Ставропольского края

Курортам нужны закон и порядок

Комплексное развитие города-курорта Кисловодска началось в 2016 году, когда был сформирован перечень мероприятий, завизированный сначала премьером Дмитрием Медведевым , а затем и президентом Владимиром Путиным . На программу переустройства городских парков, культурных зон и курортов, рассчитанную до 2030 года, предполагается выделить 78 миллиардов рублей.

В настоящее время со стороны Правительства выполнение запланированных работ курирует Министерство по делам Северного Кавказа, парламентский контроль осуществляет непосредственно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Благодаря её опеке статус национального получил курортный парк «Кисловодский», который, по мнению сенатора, в недалёком будущем должен стать лучшим в Европе. Одним из приоритетных проектов Матвиенко считает создание в Кисловодске многофункционального культурно-развлекательного центра.

Ранее она отмечала, что развитие курорта долгое время проходило бессистемно, и призывала принять федеральный закон по Кавказским Минеральным Водам, в котором чётко распределялась бы ответственность федерального Центра, региональных и местных властей.

В феврале 2016 года Путин поручил кабмину и региональным властям подготовить предложения по сохранению и рациональному использованию природного потенциала курортов. Задачу глава государства поставил Правительству после того, как активисты ОНФ обратили его внимание на основные проблемы региона — стихийную застройку в курортной зоне, плачевное состояние инфраструктуры и ухудшающуюся экологическую ситуацию. В частности, общественники рассказали президенту о том, что около 20 скважин на Кавминводах находятся в аварийном состоянии, а 50 километров нарзанопровода требуют реконструкции.

В прошлом году соответствующий законопроект был разработан. Он определяет правовой статус курортного региона, признавая таковым смежные территории в границах Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, на которых расположены курорты федерального значения Ессентуки Железноводск , Кисловодск, Пятигорск , а также сопутствующая лечебная инфраструктура.

Для сохранения природно-ресурсного и рекреационного потенциала курортного региона определяются зоны, в отношении которых необходимо утверждить требования к содержанию жилых домов, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий.

Город развивается, проблемы остаются

С момента принятия Правительством «дорожной карты» развития Кисловодска минуло два года. За это время Минздрав разработал стратегию развития российского санаторно-курортного комплекса, в которой оговариваются механизмы создания условий для инвестиционной деятельности. Принятие документа, по мнению руководителя рабочей группы Николая Фёдорова, создаст предпосылки «для нового круга мероприятий, которые могут быть реализованы в рамках комплексного развития Кисловодска».

Одним из основных вопросов при реализации программы, считает парламентарий, по-прежнему остаётся задача по сохранению культурного наследия города.

«Фактически речь идёт о сохранении исторического облика центра Кисловодска, прекрасной атмосферы, которая всегда была присуща курорту и во многом способствовала его популяризации. Необходимо сохранять не только отдельные здания и строения, но и ландшафт вокруг них», — заметил сенатор.

С этим как раз проблемы. В качестве примера Фёдоров привёл коммерческие павильоны, искажающие архитектурный облик вокзального комплекса. Железнодорожники пообещали убрать их ещё три года назад, но слова своего не сдержали.

Проблемным становится и массовый снос незарегистрированных строений.

Поэтому первый вице-спикер предложил руководству региона обеспечить сохранность культурного и исторического наследия Кисловодска на законодательном уровне. Тем более что Кисловодск вправе претендовать на включение в перечень исторических городов и поселений.

«Более предметно этот вопрос можно было бы обсудить на парламентском форуме, который пройдёт в июне этого года», — предложил Фёдоров.

В ходе заседания замминистра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев пояснил, что на реализацию программы переустройства Кисловодска до 2020 года Правительство намерено выделить 982 миллиона рублей. На сегодня все строительные и ремонтные работы, включённые в план 2017 года, выполнены на 100 процентов.

Дальнейшая реализация программы будет проходить с участием правительства Ставропольского края и руководства Кисловодска, которые уже разрабатывают проектную документацию по перспективным объектам. Все они будут включены в правительственное распоряжение в части планов на 2018-2019 годы. Здесь же будут определены источники финансирования в размере 850 миллионов рублей.

На очередном этапе реализации программы, по словам замминистра, предполагается реконструировать городской краеведческий музей, создать несколько многофункциональных спортивных площадок на территории курортов, укрепить берега реки Подкумок и расчистить русло реки Ольховка. Кроме того, в течение двух лет предполагается ликвидировать свалку и построить общеобразовательную школу.

В ходе заседания зампредседателя правительства Ставропольского края Александр Золотарёв подробно рассказал о ходе модернизации Эшкаконского гидроузла, капитальном ремонте Нарзанной галереи, а также о перспективах комплексного развития Национального парка «Кисловодский» и подвесной пассажирской канатной дороги. По его прогнозам, реконструкция национального парка будет завершена до 1 октября 2018 года.

Также была затронута тема реконструкции автомобильной дороги в границах города-курорта Кисловодска от посёлка Белореченский до Олимпийского комплекса ФГБУ «Юг Спорт».

Любопытные цифры и факты

Кисловодск с Пятигорском создавались в XIX веке, здесь сосредоточено 130 уникальных минеральных источников.

По данным Росстата, ежегодно поток туристов на Ставрополье увеличивается на 5-7 процентов, по итогам 2016 года он составил около 1,5 миллиона человек. Ставропольский край — национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма России , который формирует до 17 процентов рынка оздоровительных услуг страны.

Курортный потенциал Кавказских Минеральных Вод — 90 взрослых и девять специализированных детских санаториев, 16 пансионатов, четыре клиники Пятигорского государственного научно-исследовательского института курортологии, четыре курортно-лечебные поликлиники, четыре бальнеофизиотерапевтических отделения, водолечебницы, несколько крупных туристических и гостиничных объединений.

Одна из достопримечательностей Кисловодска — календарь в парке, цифры и буквы на котором сложены из настоящих трав и цветов. Вот уже почти сто лет работники парка каждую ночь высаживают новые цветы для того, чтобы сменить дату на этом своеобразном природном хронометре.