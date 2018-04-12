Мастера из 30 регионов России и зарубежных стран приглашены на ремесленный фестиваль в Вологду

Начиная с этого года, фестиваль будет проходить под новым брендом — «Город ремесел» — и сохранит статус международного. Об этом сегодня заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов на заседании общественной комиссии по госзакупкам. Собственники фирменного стиля и логотипа «Голос ремесел» отказались передать права на их обладание городу.

Организацией фестиваля займется Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды, заявки от мастеров и ремесленников уже начали поступать. Приглашения разосланы в Центры народной культуры 15 районов области, 30 регионов России — от Мурманской области до Калининградской, в четыре зарубежные страны.

«Мы хотим сохранить все конкурсные программы по основным ремеслам. Изменится концепция проведения творческих интерактивных программ, состав приглашенных лекторов и участников мастер-классов — у нас появятся новые имена, изменится состав жюри. Но основная идея, специфика фестиваля останется прежней, и главный его символ — изображение льва мы тоже сохраним, изменим лишь его интерпретацию, используем символ, размещенный на флигеле Иосифовского корпуса Вологодского кремля», — рассказала директор муниципального учреждения культуры Галина Цыпкус.

Сейчас фирменный стиль и логотип фестиваля, положение о конкурсе находятся в финальной стадии разработки. Однако уже известно, что стоимость участия для ремесленников сокращена почти вдвое — с 4 до 2,5 тысячи рублей за три фестивальных дня. Скидку в 50% получат ремесленники, имеющие удостоверения мастеров народных художественных промыслов Вологодской области

Программа будет насыщенной, при этом объем расходов не превысит 3 миллиона рублей. Столько же муниципалитет потратит на организацию Дня города Вологды. Три масштабных мероприятия проведут одновременно с 29 июня по 1 июля, напомним, в этом году областная столица также примет Ганзейские дни.

Параллельно с проработкой культурной программы идут процессы ревизии имущества «Резного Палисада» и реорганизация двух учреждений — Центра ремесел и ДК «Речник». Члены общественной комиссии продолжают анализировать вероятные факты нецелевого использования бюджетных средств, и точка в этом деле пока не поставлена. Напомним, за всю историю фестиваля на его проведение было потрачено 34 млн рублей, по некоторым статьям расходы признаны явно завышенными.

Кроме того, оказалось, что самые лучшие площади «Резного Палисада» на Засодимского, 5, находятся в частной собственности. Приватизировано более 80 «квадратов» первого этажа здания, поэтому члены общественной комиссии по госзакупкам вышли к городским властям со встречным предложением.

«Мы озадачились вопросом использования «Дома кружевниц» — это дом купца Красильникова на улице Благовещенской, 20. Реставрация его длилась почти четыре года, сейчас он пустует, но, к счастью, отапливается. Поэтому мы предложили Мэру города оценить эти помещения и проанализировать целесообразность сохранения за городом площадей «Резного Палисада», — рассказала председатель общественной комиссии по госзакупкам Юлия Головкина.

Члены комиссии предложили рассмотреть возможность приватизировать помещения «Резного Палисада». Сэкономить бюджетные средства уже сейчас город сможет, оптимизировав штатную численность «Резного Палисада», который станет структурным подразделением Дома культуры «Речник».

«В штатном расписании «Резного Палисада» было семь единиц. Еще два специалиста непосредственно работали с ремесленниками — им уже предложены рабочие места и они продолжают работать на благо развития фестиваля. Поэтому его качество не пострадает, к нам приедут известные в России люди, ремесленникам будут выдаваться дипломы, чтобы подтвердить качество работ. И самое главное — мы сохраним международный уровень, для нас это очень важно. Вологда за последние четыре года стала центром притяжения ремесленников, поэтому этот опыт мы сохраним и приумножим», — подвел итог Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В ближайшее время положение о конкурсе будет доработано, мастера и ремесленники смогут оформить заявки на участие в выбранных номинациях. И в Вологде вновь представят женские ремесла, гончарные изделия и керамику, расписные берестяные и деревянные изделия, валенки, ювелирные и кузнечные работы и другие произведения традиционного народного искусства.