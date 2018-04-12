Валерий Выжутович: Технологии — это тип мышления

Казахстана. Технологические решения становятся социальными инновациями, способными изменить сам образ жизни человека. Как создать максимально комфортную среду — финансовую, технологическую, регулятивную — для стартапов и генерации прорывных идей? Каков потенциал стран Евразийского союза и сколь широки перспективы их сотрудничества между собой? Об этом на прошлой неделе говорили в Париже участники международного Инновационного саммита, организованного компанией Schneider Electric при содействии Медиаконгресса «Содружество журналистов». На конференции «Умное будущее Евразии», составившей главное содержание саммита, выступили министры, представители крупнейших государственных и частных энергокомпаний, известные экономисты, ректоры и профессора университетов, послы России

Представители бизнеса, власти, науки и СМИ из стран Европы и СНГ поговорили в Париже об «умном будущем»

"Мы проводим этот форум в Париже с экспертами из Европы, Гренобля и пространства СНГ, потому, что главная наша цель — возобновить диалог между Западом и Россией, — подчеркнул старший вице-президент Schneider Electric, президент компании в России и странах СНГ Йохан Вандерплаетсе . — Мы очень много говорим друг о друге, но мало говорим друг с другом. Это вызывает недопонимание, что очень опасно. Поэтому нужно пересмотреть этот диалог". Йохан Вандерплаетсе сказал, что считает Россию перспективным рынком для развития цифровых технологий и электронных систем управления. По его словам, санкции не пугают Schneider Electric, она продолжает инвестировать в российские предприятия и сотрудничать с крупнейшими корпорациями.

Об интеграции интеллектуальных ресурсов стран Евразии говорил, выступая на конференции, декан экономического факультета МГУ , член экономического совета при президенте РФ Александр Аузан . Что такое, например, массовая кастомизация? Для евразийского сообщества это, по мнению Аузана, конкурентное преимущество, а для России это вообще великий шанс: «Посмотрите, где изобретен телевизор? Владимиром Зворыкиным в России. А где реализованы экономические эффекты от телевидения? Не в России. И они равны примерно двадцати годовым продуктам Российской Федерации. Где заложены основы мобильной связи? Жорес Алферов , действующий нобелевский лауреат подошел к этому. Можно ли сказать, что наши телекомы являются мировыми лидерами? Нет. Почему? В России всегда действовал эффект „Левши“, мы хорошо делали одиночные уникальные малосерийные вещи. Но не смогли создать конкурентоспособный автомобиль, телевизор, холодильник, персональный компьютер». Это серьезная проблема, но в цифровой экономике она, считает Аузан, может получить неожиданное решение. «Это наш шанс, — сказал он, — наш выход, который можно тоже проспать, если не строить правильные институты». Проникнутый точным пониманием современной реальности, парадоксальными суждениями и остроумными пассажами доклад вызвал оживленную реакцию аудитории, а модератор дискуссии, председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян не смог удержаться от реплики: «Тут много говорилось о развитии искусственного интеллекта. Но то, что мы сейчас услышали, еще раз доказывает, что пока есть такие люди, как Александр Александрович Аузан, естественный интеллект будет выигрывать у искусственного. И слава богу».

Предметом дискуссии был также инновационный потенциал стран ЕАЭС. Он, полагают организаторы саммита, достаточно высок. Россия может подавать пример в развитии агросферы, Армения — надежный мост с экономикой Ирана , Казахстан становится крупнейшим финансовым центром, а Белоруссия успешно развивает IT.

О том, как государство может стимулировать создание и внедрение новых технологий, рассказала Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан , самый молодой министр в одном из самых инновационных регионов России. По ее словам, успех Татарстана связан во многом с системой управления, которая там создана: «Татарстан работает как большая корпорация, как эффективная группа компаний, где все подразделения подчинены определенной системе. Мы практически не разделяем государство, общественные институты, вузы, предприятия, а работаем в одной большой экосистеме, и это очень важно для развития инноваций».

Технологии — это еще и тип мышления: наднациональный, надгосударственный, трансграничный

"Умное будущее" — это, однако, не всегда про каршеринг и кастомайзинг. Скажем, существует баженовская свита, которая рассматривается как один из стратегически важных объектов для восполнения ресурсной базы нефтяной отрасли России. Этот огромный пласт труднодоступной нефти благодаря новейшим технологиям скоро станет доступен.

Роль государств в развитии инновационных технологий велика. Но технологии — это не только совокупность методов и инструментов. Это еще и тип мышления — наднациональный, надгосударственный, трансграничный.