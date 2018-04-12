ФСК обсуждает с General Electric локализацию производства оборудования в России 

ФСК ЕЭС обсуждает с компанией GE Grid Solutions (дочерняя компания американской General Electric) локализацию производства электротехнического оборудования в России, говорится в сообщении российской компании.
«Андрей Муров (глава ФСК. — RNS) и генеральный директор GE Grid Solutions по Европе, России и СНГ Герхард Сейрлинг обсудили перспективы локализации производства отдельных видов оборудования для открытых распределительных устройств подстанций», — отмечает ФСК.
Как поясняет компания, среди вопросов повестки также был обмен опытом в части проектирования, строительства и эксплуатации цифровых подстанций, оптических трансформаторов тока и напряжения, а также инновационных систем диагностики и оценки технического стояния оборудования подстанций.
GE Grid Solutions — часть энергетического бизнеса GE (GE Power). Подразделение разрабатывает и производит оборудование для передачи и распределения электроэнергии.