Аненербе: какое наследие предков изучала секретная организация Гитлера

История секретного общества Аненербе начинается в 1933 году. Тогда в Мюнхене проходила передвижная выставка под названием «наследие предков», в переводе с немецкого «аненербе». Ее организатор — специалист по древним религиям Герман Вирт. Он интересовался историей древнегерманских племен, изучал их верования. Руководство Третьего рейха такую деятельность одобрило.

Отцы-основатели Аненербе

Три человека — Герман Вирт, Рихард Вальтер и Генри Гиммлер учредили общественную организацию, которую назвали «немецкое наследие», «дойче ананербе». Со временем, устав общества был изменен, Герман Вирт стал отдельно практикующим исследователем, а в структуре общества появилось много офицеров СС. Вскоре Аненербе становится структурой СС и получает статус «главного управления А», и осуществляла свою деятельность при патронаже рейхсфюрера Генриха Гиммлера и под личным контролем фюрера. Некоторые исследователи считают, что Гитлер на Аненербе и на исследования в области оккультизма израсходовал больше денег, чем американцы на создание атомной бомбы. [С-BLOCK]

Все оккультные исследования Аненербе в конце 30-х годов переводят в разряд «секретных». Об их результатах докладывают высшему руководству Третьего рейха. В это же время у «наследия предков» появляется новый символ — «Ирминсу» или «столб Ирмина». По словам Андрея Васильченко, кандидата исторических наук, «это некая святыня, которая в 8 веке была уничтожена Карлом Великим . Это дерево, германское божество, обозначение взаимосвязи неба и земли». Некоторые засекреченные проекты Аненербе вызывают недоумение. Покровители этой организации Генрих Гиммлер интересовался всем, что касалось оккультизма. Одно из сомнительных «ответственных заданий» поручили Эрнсту Шефферу, который вернулся из Тибетской экспедиции. Он должен был заниматься поиском чудодейственного напитка, секрет которого якобы хранился у цыган. [С-BLOCK] Гиммлер верил и надеялся получить рецепт целебного напитка. Другое оккультное увлечение Гиммлера — практика сидерического маятника, привело к появлению в СС целого подразделения, которое называлось «закрытой структурой SP». При помощи сидерического маятника пытались выследить пути следования американских конвоев в Советский Союз.

Как обучали «биолокации»?

Все, кто имел способности к паранормальным способностям, в СС сразу брали на заметку. При аненербе действовали «курсы биолокации». Это были поисковики, вооруженные только вращающейся рамкой, по-другому, лозой. Константин Залесский , историк, отмечает: «для исследования полезных ископаемых, в частности, золота, в Баварии были привлечены силы „лозоходцев“. До падения Аненербе успело подготовить 3 выпуска „лозоходцев“. Они могли находить источники питьевой воды, залежи полезных ископаемых, а также выполняли функции разведчиков во время боевых действий. Но как можно обучить человека паранормальным способностям? В Аненербе считали, что развить их можно с помощью пробуждения внутренней энергии человека, силы од.

Ученые Третьего Рейха искали способ этого добиться. Об этих экспериментах позже на Нюрнбергском процессе расскажет Вольфрам Зиверс. По его словам, в Аненербе он занимал должность управляющего делами этой организации. Именно Зиверс санкционировал опыты, которые осуществлялись над людьми, поэтому его приговорили к смертной казни. Проводились эксперименты по нахождению людей в разреженной атмосфере и по переохлаждению. Официально это делалось по заказу Люфтваффе, якобы для того, чтобы возвращать к жизни немецких летчиков, которые оказались в водах северных морей.

Но методики борьбы с переохлаждением на тот момент уже существовали, а значит, что ученые-оккультисты Третьего рейха проводили свои опыты с другой целью. Интерес к северным территориям нацисты проявляли давно. [С-BLOCK]

Еще в 1937 году Отто Ран организовал экспедицию на север — отправился сначала в Исландию , потом в Гренландию. Вадим Телицын, кандидат исторических наук, утверждает, что в Гренландии он пытается найти доказательства существования замка, материал о котором он находит в русских летописях. Эти летописи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре. Замка он не нашел, но нашел какие-то надписи на скалах, рисунки». Что нацисты искали в Гренландии? Возможно, прародину древней нордической расы. В руках Отто Рана оказалась карта, которую составил Герард Меркатор. В 16 веке картограф обладал удивительно точной информацией о положении материков и их очертаниях. Но Гренландия на картах Меркатора находилась в районе Северного полюса. В древности Гренландию населяла «белая раса» — высокие, достаточно сильные люди, голубоглазые. Но результаты экспедиции в Гренландию разочаровали руководство Третьего Рейха. В 1939 году Отто Ран пишет заявление о выходе из СС. В этом же 1939 году Отто Ран отправляется в Австрию — и трагически гибнет в Альпах. На Кольском полуострове СС-овцы нашли подземелья, которые образовались 26 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что это наследие древних гиперборейцев — когда-то на Севере существовали и их города. Следы гиперборейцев нашли и СС, но они не хотели делиться открытиями с мировым научным сообществом. Было дано распоряжение взорвать входы в города-подземелья. Что хотели скрыть ученые из Аненербе? По одной из версий, ученым удалось не только найти древние города, но и «установить связь» с теми, кто там жил.

Древние гиперборейцы обладали паранормальными способностями, общались посредством телепатии и могли даже жить вне физического тела.

Немецкие экспедиции в Антарктиду