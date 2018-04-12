Переработчики жалуются на низкое качество янтаря

По словам ювелиров, качество калининградского минерала в последнее время не выдерживает никакой критики. При этом продажи янтаря растут. Но это, как считают янтарщики, связано с крупным экспортным контрактом, который янтарный комбинат заключил с партнером из Китая

Право на добычу янтаря в нашей стране есть только у одного крупного комбината, расположенного в Калининградской области . В этом же регионе сосредоточено, по разным оценкам, до 90 процентов мировых запасов солнечного камня. В 2017 году официальные добытчики извлекли из недр 453 тонны янтаря. Объем реализации, с учетом остатков прошлых лет, составил 544 тонны. Из них больше половины получила китайская компания.

Местные ювелиры, как отмечают добытчики, тоже могут без каких-либо препон купить янтарь. Либо на электронной бирже, где вправе зарегистрироваться любая российская или зарубежная компания, либо на специальных «живых» аукционах, организованных исключительно для реальных отечественных переработчиков.

В 2017 году в Калининграде прошли три таких аукциона. Их участниками в общей сложности стали 57 предпринимателей, но проявили активность только пятеро. Всего же переработкой ценного минерала в регионе легально занимаются около 200 компаний.

"Возникает вопрос: почему при столь высокой декларируемой потребности в сырье наблюдается столь низкая активность переработчиков? — говорит председатель экспертного совета при совете директоров Калининградского янтарного комбината Валерий Бойко . — У нас есть несколько предположений. Либо реальная потребность в сырье у местных производителей значительно ниже декларируемой. Либо значительную ее часть многие местные переработчики закрывают за счет сырья и полуфабрикатов, купленных у «черных копателей». Либо под видом изделий из натурального янтаря производится продукция из полимерных смол или агломерированного янтаря".

Калининградские переработчики опровергают все предположения, кроме одного: действительно, все чаще и чаще они покупают камень у нелегальных добытчиков и заграничных, в том числе украинских, поставщиков. Это связано, по словам предпринимателей, с крайне низким качеством легального сырья и невозможностью оценить его недостатки до покупки.

Доля янтаря высшего сорта в общей структуре добычи в последние годы снижается

Особенно сложно приходится калининградским художникам, чьи потребности в янтаре измеряются не тоннами, а килограммами. Специально для участия в электронных торгах и «живых» аукционах им необходимо зарегистрировать ИП, потратить время на сбор бумаг. Получив в «награду» за все эти усилия низкосортный камень, многие попросту перестают подавать заявки.

"Я с трудом получил на комбинате пять килограммов янтаря, документы мне помогли подготовить в Союзе художников России , — рассказывает известный калининградский ювелир, заслуженный художник РФ Геннадий Лосец. — Заплатил 120 тысяч рублей, получил янтарь в запаянном пакете. По весу все камни вроде бы соответствовали заявке. Но потом пришел домой, пакет вскрыл — и чуть не расплакался от обиды. Ни одного нормального камня, будто бы черви их подточили".

Представители комбината признались: доля янтаря высшего сорта в общей структуре добычи в последние годы действительно снижается. Почему так происходит, добытчики объяснить не смогли. Но заявили: утверждения о том, что самый качественный янтарь достается китайскому партнеру, безосновательны. Согласно контракту, структура сырья, поставляемого в Поднебесную, соответствует годовому добычному срезу. В прошлом году комбинат извлек из недр 80 процентов янтарной крошки и 20 процентов относительно крупного сырья. В таком же соотношении крупный и мелкий сырец отправился в Китай.