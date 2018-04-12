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В Поморье увеличится число участков для поиска драгоценных камней
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В Поморье увеличится число участков для поиска драгоценных камней 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В список вошли четыре территории Архангельской области: Это участки Южно-Верхотинский, Разломный, Торфяной и Черноозерский-3, которые находятся в Мезенском районе, на Зимнем берегу Белого моря. Как пояснили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, здесь компании будут искать алмазы за счет внебюджетных средств.
Стоит напомнить, что самые крупные месторождения алмазов на Северо-Западе России находятся именно в Архангельской области. До их обнаружения в 1930-х годах никто и не предполагал, что алмазы встречаются на территории Европы. Понадобилось почти пятьдесят лет, чтобы геологи могли определить потенциал месторождений. Как утверждают эксперты, общие разведанные запасы алмазов в регионе оцениваются в 200 миллионов карат.
Однако промышленная добыча алмазов в Мезенском районе началась в 2005 году, когда была введена в строй первая очередь горно-обогатительного комбината на месторождении имени Ломоносова. Через год здесь был добыт и переработан первый миллион тонн алмазосодержащей руды, а в 2008 году извлечен миллионный карат алмазов. В марте 2014 года была запущена вторая очередь ГОК, в три раза мощнее первой. В том же году на месторождении имени Владимира Гриба добыли первые сто миллионов кубометров горной массы. В 2017 году оба месторождения добыли 7,5 миллиона карат алмазов, а в феврале того же года на месторождении имени Владимира Гриба был добыт крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы алмаз весом 181,68 карата.
"С 2012 года объемы производства в добывающем секторе Архангельской области увеличились практически в четыре раза. За это время доля Поморья в общероссийском показателе добычи алмазов выросла с 1,6 до 15 процентов, а поступления налогов от добычи алмазов в региональный бюджет с 2014 года увеличились более чем в шесть раз", — отметил губернатор региона Игорь Орлов.
Поступления налогов от добычи алмазов в региональный бюджет с 2014 года увеличились в шесть раз  Несмотря на высокие показатели, государственная поддержка геологоразведочных работ была прекращена в 2010 году и возобновлена только в этом. В утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию в план геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые включены Ручьевская и Солзенская площади в Мезенском и Приморском районах региона. Здесь в период с 2020 по 2022 годы начнутся работы по выявлению новых алмазных месторождений. В течение трех лет на эти цели из федерального бюджета будет выделено 410 миллионов рублей.
кстати
На Северо-Западе России алмазы еще встречаются в Карелии и в Республике Коми. Так, тридцать лет назад было обнаружено несколько ареалов спутников-алмазов в Лоухском и Медвежьегорском районах Карелии, а также в Приладожье. Известно, что «Росгеология» ведет изучение и Мурманской области. Потенциально алмазоносной провинцией называется Пулонгская площадь. Правда, в 2004 году в двух десятках километров от Мурманска обнаружены рассыпные алмазы. Образцы с глубины всего 50 метров извлекли буровики Мурманской геологоразведочной экспедиции, занимающиеся поисками подземных питьевых вод в окрестностях города.
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