Дальний Восток планирует наращивать добычу «царского» металла

По мнению главы Якутии Егора Борисова, республика очень скоро сможет добывать по 30 тонн золота в год (в 2017-м немного не дотянули до 25 тонн). Свой прогноз он связывает с богатой ресурсной базой, развитием технологий и реализацией инвестиционных проектов в этой сфере. В частности, в июне прошлого года новую золотоизвлекательную фабрику ввел холдинг «Селигдар» , в августе началась добыча драгоценного металла на месторождении «Темное», а в сентябре заработал Тарынский горно-обогатительный комбинат.

"Интерес к освоению новых золотых месторождений заметно усилился. Поэтому перспективы развития золотодобывающей промышленности ныне связаны не только с традиционными Алданским и Оймяконским районами, но и с Усть-Майским, Нерюнгринским и Олекминским", — рассказал руководитель республики.

Интерес к новым месторождениям у золотодобытчиков действительно велик. За некоторые из них артели бьются, как в последний раз. Недавно на аукционе был разыгран участок с запасами чуть более тонны металла в Аллаиховском районе Якутии . На его разработку претендовали три предприятия. Победителю участок достался на 104-м шаге торгов.

Большие перспективы отрасли видит и губернатор Магаданской области Владимир Печеный . По его мнению, уже через пять лет добыча золота в регионе может вырасти в полтора раза. «К 2023 — 2025 годам регион вполне реально может выйти на рубеж 50 тонн металла, оставаясь „золотым сердцем“ России», — заявил он.

В прошлом году на Колыме было добыто 33 тонны металла. В нынешнем к этому планируют добавить сразу четыре тонны. Благоприятный прогноз глава региона связывает с расширением минерально-сырьевой базы и в первую очередь — с вводом в эксплуатацию крупнейшего Наталкинского месторождения, где будут добывать по 10 — 12 тонн золота в год. «Это крупный проект, дающий существенный прирост добычи не только для региона, но для всей России », — отмечает Владимир Печеный.

В качестве основного аргумента в обоих случаях фигурирует наращивание ресурсной базы. В Якутии, по данным министерства промышленности и геологии республики, при ежегодном извлечении металла на уровне 25 тонн разведанные запасы способны обеспечить золотопромышленников работой более чем на 60 лет. Государственным балансом учтены месторождения, в которых содержится 1700 тонн золота. Копать не перекопать, даже если объемы добычи вырастут до 30 тонн в год.

У золотодобывающих якутских предприятий есть и остается большой потенциал развития

Тем не менее, выступая в марте этого года на конференции «Золото России», заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Сергей Аксенов включил республику в число регионов, которые вызывают у ведомства «озабоченность грядущим выбыванием мощностей». «Исходя из действующих лицензионных соглашений, дефицит на горизонте ближайшего десятка лет станет явным на Чукотке, Камчатке, в Якутии и Хабаровском крае », — считает он.

На фоне этого заявления прогноз руководства республики звучит весьма оптимистично. Но только при условии, что опасный горизонт невозможно отодвинуть, развивая геологоразведку. Между тем, по словам Аксенова, Роснедра планируют продлить соответствующую госпрограмму по золоту минимум на 10 лет — до 2030-го. Вкладываются в восполнение минерально-сырьевой базы и регионы, и сами золотодобытчики, заинтересованные в этом больше, чем кто бы то ни было. Хотя, конечно, возможности у предприятий разные.

К примеру, компания «Нерюнгри Металлик», разрабатывающая на юге Якутии сразу три крупных месторождения ("Таборное", «Гросс» и «Темное») имеет предостаточный фронт работ на годы вперед. При этом из заложенных в инвестиционную программу 2018-го почти двух миллиардов рублей она вкладывает в геологоразведку 130 миллионов. Исследовать будут не только действующие месторождения (на завтрашний день), но и соседнюю потенциально богатую площадь. Кроме того, геологическая служба займется проектно-изыскательными работами на дальнюю перспективу.

"От геологоразведки, направленной на восполнение и расширение золотоносных запасов, зависит долгожительство предприятия и, конечно, благополучие наших сотрудников", — говорит директор по горным работам Евгений Маликов

Месторождение «Темное», открытое в 2016 году геологами этой компании, золотодобытчики планируют исчерпать всего за три года. Однако возможность инвестировать в разведку большие средства и наличие мощной геологической службы позволяют им спокойно работать и строить далеко идущие планы.

К сожалению, далеко не все предприятия способны к подобным маневрам. Для небольших артелей ресурсная база здесь и сейчас — вопрос существования.

"Часть золотодобывающих предприятий республики, в основном отрабатывающих россыпные месторождения, в настоящее время сокращает объемы добычи из-за отсутствия возможности прирастить минерально-сырьевую базу и по причине низкой экономической эффективности отработки имеющихся запасов", — отмечает председатель Союза золотопромышленников Якутии Михаил Брук.

Самый свежий пример — артель «Новая», разрабатывающая в Нерюнгринском районе Якутии два лицензионных участка. В этом году она сознательно сокращает добычу по сравнению с 2017-м. По словам руководителя предприятия Анатолия Тарнавского, здесь тоже ожидают положительных результатов геологоразведки. Но чтобы дожить до них, годовой объем работ приходится искусственно растягивать на два.

Проблем в золотодобыче, конечно, хватает. Самые острые характерны для всего Дальнего Востока. К ним Михаил Брук относит отставание в развитии транспортно-энергетической инфраструктуры, удаленность наиболее перспективных месторождений от коммуникаций, снижение качества запасов, несовершенство законодательств в сфере недропользования и лицензирования. Но при всем скептицизме руководитель регионального объединения золотопромышленников отмечает: у золотодобывающей отрасли большой потенциал развития.

Не в последнюю очередь эта уверенность связана с огромными запасами драгоценного металла в восточных пределах страны. Только в Якутии они превышают 12 процентов от общероссийских. Есть с чем работать.