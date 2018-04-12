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«Северсталь» прекратила поставки стали в США еще до введения пошлин
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«Северсталь» прекратила поставки стали в США еще до введения пошлин 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Северсталь" прекратила поставки стали в США, на которые приходилось до 2% продаж компании (в выручке, или около 4% в объемах), еще до введения пошлин на сталь властями страны. Об этом ТАСС сообщил финансовый директор компании Алексей Куличенко в кулуарах конференции Sberbank CIB по металлургии.
По его словам, возобновление поставок возможно, если цены на сырье достигнут такого уровня, при котором реализация стали на американском рынке при текущих пошлинах станет экономически выгодной. Пока же эти поставки будут переориентированы, с большой вероятностью на Ближний Восток, сказал он.
Выступая на сессии, он также отметил, что невысоко оценивает шансы оспорить введение пошлин в США. Ранее Федеральный суд по вопросам международной торговли США отклонил иск «дочек» «Северстали» — Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. — против правительства США, в котором компании требовали ввести судебный запрет на применение 25%-ной пошлины на импорт продукции «Северстали» в США.
С 23 марта в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза.
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