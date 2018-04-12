«Северсталь» прекратила поставки стали в США еще до введения пошлин

По его словам, возобновление поставок возможно, если цены на сырье достигнут такого уровня, при котором реализация стали на американском рынке при текущих пошлинах станет экономически выгодной. Пока же эти поставки будут переориентированы, с большой вероятностью на Ближний Восток, сказал он.

Выступая на сессии, он также отметил, что невысоко оценивает шансы оспорить введение пошлин в США. Ранее Федеральный суд по вопросам международной торговли США отклонил иск «дочек» «Северстали» — Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. — против правительства США, в котором компании требовали ввести судебный запрет на применение 25%-ной пошлины на импорт продукции «Северстали» в США.