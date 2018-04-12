Путин и Собянин побывали в «Космосе»

Уникальный центр встречает гостей уникальным экспонатом. В течение двух месяцев здесь можно будет увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток-1». Тот самый, на котором Юрий Гагарин , первый космонавт в мире, вернулся на Землю. Этот аппарат начинает космическую эру, и он же начинает экспозицию на «Космическом бульваре», передает "ТВ Центр"

Сергей Собянин: «Это был один из самых популярнейших павильонов в Советском Союзе. Потом превратилось вот в такой сарай. Здание было в аварийном состоянии. Это рынок, вениками и рассадой торговали — кощунственная история была».

Владимир Путин: «Зря вы говорите что это было ужасно — помните песню „На Марсе будут яблони цвести“. Это как раз были саженцы для Марса».

Здание 39-го года постройки реставрировали лишь однажды, в середине прошлого века. Сначала здесь выставляли сельскохозяйственную технику. Потом добавили космическую. В 90-е вместо спутников и скафандров на стеллажах появились удобрения и растения. Десятки экспонатов исчезли. Объект был в аварийном состоянии. После того как ВДНХ перешёл из федеральной собственности в московскую власти города начали масштабную реконструкцию.

"Москвичи поддержали концепцию реконструкции павильона «Космос»: около 400 тысяч человек на «Активном гражданине» проголосовало за данную концепцию. Хотел поблагодарить предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, "Роскосмоса" , которые по поручению Президента передали сюда уникальные экспонаты: более 120 уникальных экспонатов было передано, ещё около 50и создано заново. Кроме этого, была проведена детальная реставрация всего комплекса", — сказал Собянин.

Архитекторам пришлось поменять металлоконструкции крыши и купола, восстановить декор и витражи, отреставрировать скульптуры и лепнину на фасаде. А под своды стеклянного купола вернулась люстра в виде Кремлевской звезды. Теперь здесь можно увидеть макеты станции «МИР» из четырех модулей, транспортного грузового корабля «Прогресс», орбитального самолета МАКС, спутники и луноходы — все в натуральную величину, объёмы здания позволяют. Впрочем, в День космонавтики особое внимание не ракетам, а героям, которые на них летали.

Владимир Путин рассказал о перспективах развития отрасли. Многие космонавты уже были на новом космодроме «Восточный» и ждут следующих пусков.

"В феврале мною был подписан указ о создании сверхтяжёлой ракеты, которая будет предназначена для работы в дальнем космосе. Сначала на окололунной орбите, затем для создания, доставки грузов на Луну для того, чтобы там соответствующую станцию создавать. Потом для пилотируемых полётов, транспортно-пилотируемых. Так что мы и геостационарную орбиту будем дальше осваивать, и лунную, и более отдалённая перспектива, но она тоже реализуема — работа по марсианским программам. С партнёрами подписаны соответствующие соглашения. Слава богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемы в сфере политики. Поэтому, надеюсь, всё будет развиваться. Поскольку это в интересах всех! В интересах всего человечества", — сказал Путин.

Межпланетные перелеты — самая актуальная тема. На Луну и Марс хотят и юные космонавты и их опытные коллеги.

"Программа рассчитана до 2030-го года, первая, во-всяком случае, её часть. Уже заканчивается работа по созданию корабля «Федерация». И началась работа по сверхтяжёлой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне, так что здесь сомнений нет, мы будем активно работать, будем эту программу осуществлять. Сначала лунную орбиту, облёт, и станция там должна создаваться", рассказал Владимир Путин.

Полет на Луну уже можно осуществить. Правда, пока только на симуляторе. Зато без предполетной подготовки и в любом возрасте. Владимир Путин и Сергей Собянин посидели за штурвалом космического аппарата.

Впрочем, центр «Авиация и космонавтика» — не только музей, но и самое настоящее конструкторское бюро. В детском образовательном кластере — юные кулибины мастерят спутники и марсоходы. Желания и возможности не ограничены. Все аппараты тут же можно испытать. Есть вибростенд, вакуумные комнаты и песчаная поверхность. В прошлом году с космодрома «Восточный» уже запустили университетский спутник «Ломоносов», школьники надеются, что в следующем возможно в космос полетит их аппарат.