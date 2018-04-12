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Путин и Собянин побывали в «Космосе»
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Путин и Собянин побывали в «Космосе» 

ТВ Центр 45 минут назад
Фото: ТВ Центр
Уникальный центр встречает гостей уникальным экспонатом. В течение двух месяцев здесь можно будет увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток-1». Тот самый, на котором Юрий Гагарин, первый космонавт в мире, вернулся на Землю. Этот аппарат начинает космическую эру, и он же начинает экспозицию на «Космическом бульваре», передает "ТВ Центр".
"Космический бульвар" — это музейная зона, «Конструкторское бюро» — научный кластер, «Космодром будущего» — зона отдыха. Что было и что стало — Владимиру Путину рассказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин: «Это был один из самых популярнейших павильонов в Советском Союзе. Потом превратилось вот в такой сарай. Здание было в аварийном состоянии. Это рынок, вениками и рассадой торговали — кощунственная история была».
Владимир Путин: «Зря вы говорите что это было ужасно — помните песню „На Марсе будут яблони цвести“. Это как раз были саженцы для Марса».
Здание 39-го года постройки реставрировали лишь однажды, в середине прошлого века. Сначала здесь выставляли сельскохозяйственную технику. Потом добавили космическую. В 90-е вместо спутников и скафандров на стеллажах появились удобрения и растения. Десятки экспонатов исчезли. Объект был в аварийном состоянии. После того как ВДНХ перешёл из федеральной собственности в московскую власти города начали масштабную реконструкцию.
"Москвичи поддержали концепцию реконструкции павильона «Космос»: около 400 тысяч человек на «Активном гражданине» проголосовало за данную концепцию. Хотел поблагодарить предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, "Роскосмоса", которые по поручению Президента передали сюда уникальные экспонаты: более 120 уникальных экспонатов было передано, ещё около 50и создано заново. Кроме этого, была проведена детальная реставрация всего комплекса", — сказал Собянин.
Архитекторам пришлось поменять металлоконструкции крыши и купола, восстановить декор и витражи, отреставрировать скульптуры и лепнину на фасаде. А под своды стеклянного купола вернулась люстра в виде Кремлевской звезды. Теперь здесь можно увидеть макеты станции «МИР» из четырех модулей, транспортного грузового корабля «Прогресс», орбитального самолета МАКС, спутники и луноходы — все в натуральную величину, объёмы здания позволяют. Впрочем, в День космонавтики особое внимание не ракетам, а героям, которые на них летали.
Владимир Путин рассказал о перспективах развития отрасли. Многие космонавты уже были на новом космодроме «Восточный» и ждут следующих пусков.
"В феврале мною был подписан указ о создании сверхтяжёлой ракеты, которая будет предназначена для работы в дальнем космосе. Сначала на окололунной орбите, затем для создания, доставки грузов на Луну для того, чтобы там соответствующую станцию создавать. Потом для пилотируемых полётов, транспортно-пилотируемых. Так что мы и геостационарную орбиту будем дальше осваивать, и лунную, и более отдалённая перспектива, но она тоже реализуема — работа по марсианским программам. С партнёрами подписаны соответствующие соглашения. Слава богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемы в сфере политики. Поэтому, надеюсь, всё будет развиваться. Поскольку это в интересах всех! В интересах всего человечества", — сказал Путин.
Межпланетные перелеты — самая актуальная тема. На Луну и Марс хотят и юные космонавты и их опытные коллеги.
"Программа рассчитана до 2030-го года, первая, во-всяком случае, её часть. Уже заканчивается работа по созданию корабля «Федерация». И началась работа по сверхтяжёлой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне, так что здесь сомнений нет, мы будем активно работать, будем эту программу осуществлять. Сначала лунную орбиту, облёт, и станция там должна создаваться", рассказал Владимир Путин.
Полет на Луну уже можно осуществить. Правда, пока только на симуляторе. Зато без предполетной подготовки и в любом возрасте. Владимир Путин и Сергей Собянин посидели за штурвалом космического аппарата.
Впрочем, центр «Авиация и космонавтика» — не только музей, но и самое настоящее конструкторское бюро. В детском образовательном кластере — юные кулибины мастерят спутники и марсоходы. Желания и возможности не ограничены. Все аппараты тут же можно испытать. Есть вибростенд, вакуумные комнаты и песчаная поверхность. В прошлом году с космодрома «Восточный» уже запустили университетский спутник «Ломоносов», школьники надеются, что в следующем возможно в космос полетит их аппарат.
Никита Васильев, Дмитрий Иванов, Владимир Чёрных. «ТВ Центр».
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