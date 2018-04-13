Бритни Спирс поздравила сестру с пополнением

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

8 Мар 2018 в 2:04 PST «Я так рада тому, что могу приветствовать малышку Айви в этом мире! — написала Бритни в Twitter. — Поздравляю Джейми и всю семью, очень люблю вас всех». «Малышка Айви Джоан Уотсон здесь!» — написала сама Джейми и добавила красное сердечко.

Публикация от Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears)

12 Апр 2018 в 9:00 PDT Айви Джоан Уотсон — первый ребенок от мужа Джейми Уотсона. Еще у певицы есть вторая дочь — девятилетняя Мэдди Брайан, пишет издание Independent.

Свою беременность она раскрыла только в прошедшее Рождество, когда написала в Insta: «Кажется, 2018 год будет для нас особенным, и мы очень рады объявить, что Мэдди, наконец, станет старшей сестрой! 2017 был полон для меня испытаний и величайших радостей, и я решила сосредоточиться на том, чтобы стать лучше как человек и как артист. Я продолжала работать над своей музыкой, рассказывать мою историю, которая станет одной из самых откровенных из моих работ, и я не могу дождаться, чтобы поделиться ею с вами. 2018 год будет очень важным для меня как в личном, так и в профессиональном плане».