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Бритни Спирс поздравила сестру с пополнением
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Бритни Спирс поздравила сестру с пополнением 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Бритни Спирс (Britney Spears) вновь стала тетей. Младшая сестра певицы Джейми Линн (Jamie Lynn), которая тоже певица, родила вторую дочь. Звезда уже поздравила новоиспеченную маму.
Публикация от Britney Spears (@britneyspears)
8 Мар 2018 в 2:04 PST  «Я так рада тому, что могу приветствовать малышку Айви в этом мире! — написала Бритни в Twitter. — Поздравляю Джейми и всю семью, очень люблю вас всех». «Малышка Айви Джоан Уотсон здесь!» — написала сама Джейми и добавила красное сердечко.
Публикация от Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears)
12 Апр 2018 в 9:00 PDT  Айви Джоан Уотсон — первый ребенок от мужа Джейми Уотсона. Еще у певицы есть вторая дочь — девятилетняя Мэдди Брайан, пишет издание Independent.
Свою беременность она раскрыла только в прошедшее Рождество, когда написала в Insta: «Кажется, 2018 год будет для нас особенным, и мы очень рады объявить, что Мэдди, наконец, станет старшей сестрой! 2017 был полон для меня испытаний и величайших радостей, и я решила сосредоточиться на том, чтобы стать лучше как человек и как артист. Я продолжала работать над своей музыкой, рассказывать мою историю, которая станет одной из самых откровенных из моих работ, и я не могу дождаться, чтобы поделиться ею с вами. 2018 год будет очень важным для меня как в личном, так и в профессиональном плане».
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