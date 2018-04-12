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Россия категорически не приемлет санкционный диктат США — Рябков
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Россия категорически не приемлет санкционный диктат США — Рябков 

Аргументы и Факты 53 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал расширение антироссийских санкций США.
По его словам, Москва категорически не приемлет тенденцию Вашингтона обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу «делай, как я приказал».
Рябков отметил, что в действиях США есть стремление нарастить нажим на РФ.
«Это проявление политического высокомерия… Такой язык для России не просто не приемлем, он нами категорически и радикально отвергается», — приводит ТАСС заявление замминистра.
Ранее американский минфин ввел санкции против 38 российских физических и юридических лиц.
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