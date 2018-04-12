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Новости о коррупции за 12 апреля
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Новости о коррупции за 12 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена
В России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.
Экс-губернатор с «золотым парашютом» Тулеев просит прокуратуру посчитать его доходы
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, после отставки возглавивший областной парламент, обратился в прокуратуру с просьбой проверить его самого. Тулеев просит надзорное ведомство подсчитать свои доходы и имущество, чтобы опровергнуть распространяемую информацию о его богатствах.
Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
Госдума 12 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.
Борьба с коррупцией
Приговор Улюкаеву оставили почти без изменений
Мосгорсуд отказался отменять ранее вынесенный бывшему министру экономики Алексею Улюкаеву приговор, оставив в силе решение о восьми годах колонии строгого режима. Суд не учел ни доводы защиты, ни расхождения в показаниях свидетелей.
Экс-зампред правительства Коми признал себя казначеем ОПГ  На допросе в Сыктывкарском горсуде проходящий обвиняемым по «делу Гайзера» бывший зампредседателя правительства Коми Константин Ромаданов не смог вспомнить, сколько всего денег хранилось в «общаке».
Высокопоставленных самарских чекистов поймали на взятке от топливной компании
Двух крупных сотрудников управления ФСБ по Самарской области задержали по подозрению в получении серии взяток от топ-менеджера местной топливной компании. За деньги чекисты покрывали коммерсантов, которым грозили уголовные дела за нарушения в работе нефтебаз.
pasmi.ru: последние новости
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