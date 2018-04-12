Новости о коррупции за 12 апреля

Антикоррупционная политика

В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена

России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.

Экс-губернатор с «золотым парашютом» Тулеев просит прокуратуру посчитать его доходы

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, после отставки возглавивший областной парламент, обратился в прокуратуру с просьбой проверить его самого. Тулеев просит надзорное ведомство подсчитать свои доходы и имущество, чтобы опровергнуть распространяемую информацию о его богатствах.

Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Госдума 12 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Борьба с коррупцией

Приговор Улюкаеву оставили почти без изменений

Мосгорсуд отказался отменять ранее вынесенный бывшему министру экономики Алексею Улюкаеву приговор, оставив в силе решение о восьми годах колонии строгого режима . Суд не учел ни доводы защиты, ни расхождения в показаниях свидетелей.

Экс-зампред правительства Коми признал себя казначеем ОПГ На допросе в Сыктывкарском горсуде проходящий обвиняемым по «делу Гайзера» бывший зампредседателя правительства Коми Константин Ромаданов не смог вспомнить, сколько всего денег хранилось в «общаке».

Высокопоставленных самарских чекистов поймали на взятке от топливной компании