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Власти Ульяновской области выделят 1 млн рублей семье умершей от формалина женщины
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Власти Ульяновской области выделят 1 млн рублей семье умершей от формалина женщины 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области выделит из резервного фонда 1 млн рублей семье погибшей Екатерины Федяевой, которой медперсонал центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска по ошибке ввел формалин вместо физраствора, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.
"По поручению главы региона на эти цели из резервного фонда правительства Ульяновской области будет выделен 1 млн рублей", — отметили в пресс-службе.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнования близким погибшей женщины.
"Я еще раз приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам в связи с кончиной Екатерины Федяевой, пострадавшей в результате этой чудовищной трагедии. Приношу также извинения за чиновничью волокиту при выделении средств на организацию похорон", — привели слова губернатора в пресс-службе.
Морозов уточнил, что в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудников больницы, допустивших медицинскую ошибку, уволили по статье. Руководителя учреждения отстранили от занимаемой должности. Материалы служебной проверки передали в следственное управление СК РФ по Ульяновской области. Ранее губернатор заявлял, что намерен обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой проверить качество медицинской помощи в больницах региона.
Формалин вместо физраствора 15 марта ввел медперсонал 28-летней пациентке в брюшную полость по ошибке во время плановой операции. После обнаружения случившегося провели промывание брюшной полости для выведения вещества из организма. На следующий день женщину перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку доставили в Москву, в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России. Спасти ее не удалось, женщина скончалась 5 апреля.
Как сообщалось ранее, следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ). В связи со смертью пациентки дело переквалифицировали на более тяжкую статью — ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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