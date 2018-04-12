Власти Ульяновской области выделят 1 млн рублей семье умершей от формалина женщины

"По поручению главы региона на эти цели из резервного фонда правительства Ульяновской области будет выделен 1 млн рублей", — отметили в пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнования близким погибшей женщины.

"Я еще раз приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам в связи с кончиной Екатерины Федяевой, пострадавшей в результате этой чудовищной трагедии. Приношу также извинения за чиновничью волокиту при выделении средств на организацию похорон", — привели слова губернатора в пресс-службе.

Морозов уточнил, что в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудников больницы, допустивших медицинскую ошибку, уволили по статье. Руководителя учреждения отстранили от занимаемой должности. Материалы служебной проверки передали в следственное управление СК РФ по Ульяновской области. Ранее губернатор заявлял, что намерен обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой проверить качество медицинской помощи в больницах региона.

Формалин вместо физраствора 15 марта ввел медперсонал 28-летней пациентке в брюшную полость по ошибке во время плановой операции. После обнаружения случившегося провели промывание брюшной полости для выведения вещества из организма. На следующий день женщину перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку доставили в Москву , в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России. Спасти ее не удалось, женщина скончалась 5 апреля.

Как сообщалось ранее, следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ). В связи со смертью пациентки дело переквалифицировали на более тяжкую статью — ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.