В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя прошел учебно-методический сбор

Сегодня в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя состоялся учебно-методический сбор с руководителями подразделений морально-психологического обеспечения и подразделений психологической работы территориальных органов МВД России, посвященный обеспечению общественного прядка и общественной безопасности в дни чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В работе пленарного заседания приняли участие начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко , начальник Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-лейтенант полиции Леонид Гербановский, начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко, врио начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России полковник внутренней службы Александр Князев

Леонид Гербановский в своем выступлении отметил особенности выполнения задач сотрудниками органов внутренних дел в дни чемпионата мира по футболуFIFA 2018 года.

Об организации работы с личным составом, привлекаемого к несению службы в период подготовки и проведения мундиаля рассказал первый заместитель начальника ДГСК МВД России Андрей Ларионов

Александр Князев акцентировал внимание участников сбора на различных аспектах организации взаимодействия полицейских с представителями средств массовой информации.

Также участники сбора отметили необходимость использования положительного опыта территориальных органов МВД России, личный состав которых участвовал в обеспечении общественного порядкаво время масштабных спортивных мероприятий.