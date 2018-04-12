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Эксперты: создание макрорегионов позволит реализовывать крупные инфраструктурные проекты
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Эксперты: создание макрорегионов позволит реализовывать крупные инфраструктурные проекты 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Властям регионов необходимо договариваться с соседями о реализации флагманских проектов, которые будут выходить за пределы одного субъекта и становиться общероссийскими. К такому мнению пришли эксперты в ходе круглого стола «Формирование точек роста в азиатской части России», который прошел в четверг в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).
Одной из главных задач для регионов азиатской части России является создание центров конкуренции за человека, считает управляющий директор консорциума «Леонтьевский центр — AV Group» Алексей Крыловский.
"Договорившиеся [между собой] регионы могут говорить, что флагманский проект макрорегиона нужно поддержать особыми ресурсами, потому что в результате его реализации мы выиграем конкуренцию за человека, который останется здесь жить", — сказал Крыловский.
Директор АНО «Реформирование общественных финансов» Владимир Климанов отметил, что финансовая поддержка точек роста в регионах может быть различной, но, так или иначе, это, прежде всего, поддержка эффективной специализации.
"В рамках уже обсуждающегося проекта создания Енисейского макрорегиона, в частности, речь идет о том, что может быть создана какая-либо структура, объединяющая, в первую очередь, внебюджетные источники, например, для финансирования разработки межрегиональных проектов, которые должны лечь в основу создания этого макрорегиона", — сказал Климанов.
Отраслевая специализация регионов
Макрорегионы позволят решать крупные инфраструктурные проекты на местах, подчеркнул врио директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Алексей Елин. «Первая такая региональная инициатива была от Красноярского края, Тувы и Хакассии. То, что закладывается в ее основе — это переход к кооперации: реализация совместных крупнейших инфраструктурных, инвестиционных проектов», — добавил представитель Минэкономразвития.
По словам Елина, Минэкономразвития РФ провело работу по выявлению конкурентных преимуществ регионов и определению их специализации. «Мы должны были выявить конкурентные преимущества регионов, сейчас согласовываем с субъектами РФ. Мы подготовили отраслевые специализации — перспективные и текущие, которые позволяют этот конкурентный потенциал регионов развивать», — сказал он.
"Надо уже уходить где-то от конкуренции, вкладываться именно в ключевые отрасли, совместно с регионами их определять. Задача региона — детально определить конкретные предприятия, точки роста на своей территории для того, чтобы концентрировать и федеральные, и региональные усилия", — добавил Елин.
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