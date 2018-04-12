Эксперты: создание макрорегионов позволит реализовывать крупные инфраструктурные проекты

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Властям регионов необходимо договариваться с соседями о реализации флагманских проектов, которые будут выходить за пределы одного субъекта и становиться общероссийскими. К такому мнению пришли эксперты в ходе круглого стола «Формирование точек роста в азиатской части России », который прошел в четверг в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

Одной из главных задач для регионов азиатской части России является создание центров конкуренции за человека, считает управляющий директор консорциума «Леонтьевский центр — AV Group» Алексей Крыловский.

"Договорившиеся [между собой] регионы могут говорить, что флагманский проект макрорегиона нужно поддержать особыми ресурсами, потому что в результате его реализации мы выиграем конкуренцию за человека, который останется здесь жить", — сказал Крыловский.

Директор АНО «Реформирование общественных финансов» Владимир Климанов отметил, что финансовая поддержка точек роста в регионах может быть различной, но, так или иначе, это, прежде всего, поддержка эффективной специализации.

"В рамках уже обсуждающегося проекта создания Енисейского макрорегиона, в частности, речь идет о том, что может быть создана какая-либо структура, объединяющая, в первую очередь, внебюджетные источники, например, для финансирования разработки межрегиональных проектов, которые должны лечь в основу создания этого макрорегиона", — сказал Климанов.

Отраслевая специализация регионов

По словам Елина, Минэкономразвития РФ провело работу по выявлению конкурентных преимуществ регионов и определению их специализации. «Мы должны были выявить конкурентные преимущества регионов, сейчас согласовываем с субъектами РФ. Мы подготовили отраслевые специализации — перспективные и текущие, которые позволяют этот конкурентный потенциал регионов развивать», — сказал он.

"Надо уже уходить где-то от конкуренции, вкладываться именно в ключевые отрасли, совместно с регионами их определять. Задача региона — детально определить конкретные предприятия, точки роста на своей территории для того, чтобы концентрировать и федеральные, и региональные усилия", — добавил Елин.