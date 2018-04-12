Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: мэры, горшки и футбольное меню

Заявления бизнес-омбудсмена, прозвучавшие на прошлой неделе в ходе передачи на местной радиостанции, процитировали все СМИ региона. В частности, Георгий Дыханов назвал необдуманным предложение перенести кинотеатры и детские комнаты на первые этажи торговых центров. Он отметил, что к пожару в Кемерово привела коррупция, и призвал соблюдать закон, а не менять его. Частое изменение законодательства приводит к дополнительным рискам для предпринимателей, а в Калининградской области количество закрывающихся в год предприятий превышает количество открывающихся, констатировал омбудсмен. Дыханов также заявил, что в регионе гораздо чаще, чем в других областях страны, бизнесмены необоснованно подвергаются уголовному преследованию. В среднем в год возбуждается около 100 уголовных дел, до суда доходит порядка 18 из них, а вину доказывают в 7-8 случаях.

В СМИ достаточно часто упоминают главу городского комитета экономики и финансов, однако в большинстве случаев одной строкой, напоминая, что Наталья Дмитриева назначена врио после увольнения с поста мэра Александра Ярошука . Уже 18 апреля в Калининграде появится новый сити-менеджер, на эту должность претендуют 10 человек. Помимо этого, на Дмитриеву ссылались в новостях об организации мест для купания на четырех городских водоемах и о благоустройстве пешеходной зоны вдоль улицы Баранова, где были снесены торговые ряды Центрального рынка.

8. Максим Федосеев , заместитель председателя правительства Калининградской области — министр строительства и ЖКХ: 3 балла

На прошлой неделе получено разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей, обслуживающих арену чемпионата мира по футболу, а также прогулочной зоны, где построили смотровую площадку с видом на стадион. Максим Федосеев пояснил, что для полного завершения прогулочного маршрута осталось только подключить системы электроснабжения и видеонаблюдения. Вице-премьера также цитировали в новостях о строительстве газопровода в поселке Рассвет под Гурьевском: газ подведут к 93 домам, где проживают 250 человек. Кроме того, Федосеев принял участие в совещании под руководством представителей федеральных служб, где обсуждалась готовность региона к паводкоопасному и пожароопасному сезонам, а также к ЧМ-2018.

7. Андрей Шумилин , заместитель председателя городского совета депутатов Калининграда: 3 балла

6 апреля завершился прием документов от претендентов на должность мэра Калининграда. Андрей Шумилин в качестве секретаря комиссии, которой предстоит отобрать кандидатов перед голосованием депутатов горсовета, рассказывал журналистам о тех, кто метит в градоначальники. Интерес к выборам главы города в этот раз значительно серьезнее, прокомментировал секретарь комиссии наличие десяти желающих. Осенью прошлого года, когда завершился второй срок полномочий Александра Ярошука, было семь претендентов.

6. Андрей Ермак , министр культуры и туризма Калининградской области: 4 балла

На прошедшей неделе популярной темой в СМИ была гастрономическая программа в рамках мундиаля. Так, Андрей Ермак предложил местным рестораторам поучаствовать в конкурсе на лучшее футбольное меню. Победителю обещают бесплатную рекламу. Цитировали и упоминали министра в сообщениях о том, чем будут угощать гостей гастрономических фестивалей. Кроме того, Ермак фигурировал в новостях об использовании инфраструктуры ЧМ — в частности, о проведении концерта на новой спортивной арене и переносе мирового чемпионата фейерверков из Зеленоградска в Калининград, на остров Октябрьский

5. Александр Кравченко , министр здравоохранения Калининградской области: 5 баллов

Кравченко озвучил итоги своей деятельности и рассказал журналистам о решении ключевых проблем в сфере здравоохранения на пресс-конференции. Он отметил, что Калининград из-за увеличения числа жителей нуждается, как минимум, в трех новых поликлиниках, но в ближайшие годы строить их не будут. Силы и средства сейчас брошены на другие объекты — жизненно необходимый области онкоцентр, а также медицинские центры в двух малых городах. Также министр прокомментировал данные регионального Минфина , согласно которым средняя зарплата врачей в регионе составляет 60 тысяч рублей, фактически же она в два раза ниже. Александр Кравченко пояснил, что практически все доктора в области работают на двух и даже трех ставках. Кроме того, министр заявил, что трагических случаев в связи с дефицитом льготных лекарств в области не было. В то же время СМИ сообщили о том, что родители ребенка, который не получает льготные лекарства в течение нескольких месяцев, обратились с жалобой в прокуратуру

4. Артур Крупин , заместитель главы администрации Калининграда: 5 баллов

Крупин, возглавляющий городской комитет архитектуры и строительства, на прошлой неделе был вынужден оправдываться из-за пластиковых горшков. Их выкрасили в черный цвет и использовали в качестве декоративных юбок на опорах освещения отремонтированного почти за миллиард рублей Высокого моста. Скандал с горшками, которые позже убрали, вышел на федеральный уровень. Вице-мэр пояснил, что декоративные элементы не были предусмотрены в проекте, подрядчик купил горшки за свой счет и закрыл ими болты по своей инициативе. Помимо этого, Крупин рассказал о том, что для предпринимателей разработаны единые правила оформления первых этажей зданий. Норматив затронет в первую очередь компании, расположенные на маршрутах ЧМ-2018.

Алексей Силанов первым подал документы на конкурс, объявленный горсоветом для выборов нового мэра Калининграда. Его считают наиболее вероятным преемником Ярошука, причем такие прогнозы озвучивались еще до досрочной отставки экс-главы горадминистрации. В каждой новости последней недели, посвященной выборам мэра, упоминали Силанова, что и обеспечило ему третье место в рейтинге медиаактивности, несмотря на то, что сам он никаких комментариев пока не давал.

2. Александр Ярошук, экс-глава городского округа «Город Калининград»: 7 баллов

Ярошука, конечно, тоже упоминали в каждом сообщении о выборах мэра и в новостях об отставках глав других муниципалитетов. Однако он существенно освежил повестку, рассказав о своей жизни после отставки в радиоэфире. В частности, Александр Ярошук поведал, что сразу после увольнения впервые в жизни отправился отдыхать в Турцию , почти перестал ругаться матом, потому что «нет источника раздражения», и уже устроился на новое место работы, но не сказал, какое именно. Экс-мэр также высказал сомнения в компетентности большинства людей, подавших документы в конкурсную комиссию. Претенденты не понимают, что такое быть мэром, сказал Ярошук. По его мнению, кандидаты должны знать бюджетное законодательство, Уголовный кодекс, быть богобоязненными и иметь фантастическое терпение.

Помимо рабочей повестки главы региона, в СМИ освещалось сразу несколько скандальных тем, в которых упоминается Антон Алиханов. В частности, международная организация «Репортеры без границ» потребовала от российских властей прекратить давление на калининградскую газету «Новые колеса». И.о. главного редактора Юрий Грозмани сообщил, что издание прекращает работу и обвинил губернатора в давлении на сети распространения печатных СМИ. Напомним, главред «Новых колес» Игорь Рудников несколько месяцев находится под стражей. По версии следствия, Рудников вымогал 50 тысяч долларов с главы регионального следственного комитета за то, чтобы не публиковать в газете компромат.

Кроме того, Алиханова упоминают в связи с расследованием в отношении совладельцев группы «Сумма», поскольку уголовное дело включает и калининградский эпизод. Также главы трех муниципалитетов, ушедшие в отставку один за другим, сослались на согласование с губернатором при принятии решения о досрочном прекращении полномочий. В то же время группа депутатов Пионерского направила Антону Алиханову обращение с просьбой не рекомендовать никого на должность сити-менеджера. Депутаты пояснили, что за последние 4 года сменилось четыре главы, и все они были рекомендованы областным правительством.

О рейтинге

Каждую неделю РИА «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Калининградской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считаем повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники редакции ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. После эти упоминания переводятся в баллы по логарифмической системе. При этом в случае попадания исследуемого лица в федеральную повестку может быть добавлен балл или снят в случае, если в большинстве сообщений лицо упоминалось косвенно.

Фото: gov39.ru, ombudsmanbiz39.ru, kaliningrad.kp.ru, kaliningrad.rbc.ru