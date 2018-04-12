Судью лишили мантии за плоские шутки над адвокатами 

В США потомственный судья-цивилист лишился мантии за неуважительное отношение к участникам процесса и в особенности к представителям защиты, сообщает The New York Times.
68-летний Терренс О'Коннор был уличен Комиссией штата Нью-Йорк по вопросам поведения судей (аналог российской ККС) в систематическом нарушении этических норм и злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, коллеги вменили ему девять эпизодов, когда судья необоснованно перекладывал на истца адвокатские расходы ответчика — хотя таких требований никто не заявлял, а сами иски не были приняты к рассмотрению.
Согласно заключению комиссии, особо напряженные отношение у О'Коннора складывались с адвокатами. Двух литигаторов он публично отчитал за привычку добавлять в конце вопросов слово «ок». Обвинив юристов в намеренных подсказках свидетелям, судья исключил их показания из протоколов и отклонил оба иска с формулировкой «за недостаточностью доказательств». Припомнили О'Коннору и оскорбление юриста, только получившего диплом о высшем образовании. Молодой адвокат опоздал в суд и заявил, что не успел подготовиться к иску, но судья не стал откладывать слушания. Пока растерянный литигатор посылал СМС, чтобы поставить в известность работодателя, О'Коннор ехидно поинтересовался: «А что, сейчас будущим юристам уже читают курс лекций о том, как быть бесцеремонным и невежливым? Если да, то должно быть у вас высший балл по этому предмету». Истец, чьи интересы представлял неопытный адвокат, проиграл иск, отмечается в материалах судейской комиссии.
Члены комиссии выразили единогласное мнение, что их коллега не достоин судейской мантии. Если О'Коннор не обжалует решение до 2 мая, он окончательно потеряет статус и ежегодный доход в $193 500.
Терренс О'Коннор был избран судьей Гражданского суда города Нью-Йорк в 2009 году. До этого работал прокурором, частнопрактикующим адвокатом, осуществлял полномочия мирового судьи. Представитель нью-йоркской юридической династии: его отец Фрэнк О'Коннор в 1960-х годах занимал должность окружного прокурора, затем был апелляционным судьей Верховного суда штата.