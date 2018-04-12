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В Архангельске открыли мемориальную доску академику Лаверову
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В Архангельске открыли мемориальную доску академику Лаверову 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Архангельская область — родина Лаверова: он появился на свет в деревне Пожарище Коношского района. В дальнейшем ученый оказал огромное влияние на развитие науки и образования Поморья. Так, стал одним из инициаторов открытия в Архангельске федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН: сегодня центр носит имя академика.
Лаверов был вице-президентом РАН, возглавлял Межведомственную комиссию по изучению Арктики, Национальный комитет геологов Российской Федерации:
— Николай Лаверов открыл много месторождений. В РАН он возглавлял шесть направлений, в том числе военное. А орден за заслуги перед Отечеством первой степени был присужден ему за разработку новейшей атомной баллистической ракеты. Поэтому очень символично, что открытие памятной доски с его именем происходит в День российской космонавтики, — отметил член-корреспондент Российской академии наук Константин Лобанов.
— Николай Лаверов — основатель очень известных в мире радиогеологической и радиоэкологической школ, лауреат Демидовской и Ломоносовской премий, — отметил председатель Ломоносовского межрегионального фонда Виталий Фортыгин. — Мы будем сохранять традиции Николая Павловича и продолжать исследования, начатые им.
Летом 2017 года на базе Северного Государственного Арктического Университета открылся геологический музей имени Лаверова. В Архангельске будет открыт памятник известному академику, планируется также назвать его именем площадь.
Как рассказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокофьева, в ближайшее время будет объявлен конкурс на создание эскиза проекта памятника Николаю Лаверову. Возможно, он может появиться на площади перед зданием Архангельского городского культурного центра.
— Подобные планы есть, но без учета мнений жителей Архангельска никаких переименований и установок происходить не будет, — уточнила Екатерина Прокофьева. — Сейчас идет работа по согласованию всех аспектов, один из возможных вариантов — площадь перед АГКЦ, но могут быть и другие решения, все зависит от предложений.
Отметим, что ранее глава Архангельска Игорь Годзиш подписал постановление о присвоении имени академика Лаверова эколого-биологическому лицею.
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