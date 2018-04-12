В Архангельске открыли мемориальную доску академику Лаверову

Архангельская область — родина Лаверова : он появился на свет в деревне Пожарище Коношского района. В дальнейшем ученый оказал огромное влияние на развитие науки и образования Поморья. Так, стал одним из инициаторов открытия в Архангельске федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН : сегодня центр носит имя академика.

Лаверов был вице-президентом РАН, возглавлял Межведомственную комиссию по изучению Арктики, Национальный комитет геологов Российской Федерации

— Николай Лаверов открыл много месторождений. В РАН он возглавлял шесть направлений, в том числе военное. А орден за заслуги перед Отечеством первой степени был присужден ему за разработку новейшей атомной баллистической ракеты. Поэтому очень символично, что открытие памятной доски с его именем происходит в День российской космонавтики, — отметил член-корреспондент Российской академии наук Константин Лобанов.

— Николай Лаверов — основатель очень известных в мире радиогеологической и радиоэкологической школ, лауреат Демидовской и Ломоносовской премий, — отметил председатель Ломоносовского межрегионального фонда Виталий Фортыгин . — Мы будем сохранять традиции Николая Павловича и продолжать исследования, начатые им.

Летом 2017 года на базе Северного Государственного Арктического Университета открылся геологический музей имени Лаверова. В Архангельске будет открыт памятник известному академику, планируется также назвать его именем площадь.

Как рассказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокофьева , в ближайшее время будет объявлен конкурс на создание эскиза проекта памятника Николаю Лаверову. Возможно, он может появиться на площади перед зданием Архангельского городского культурного центра.

— Подобные планы есть, но без учета мнений жителей Архангельска никаких переименований и установок происходить не будет, — уточнила Екатерина Прокофьева. — Сейчас идет работа по согласованию всех аспектов, один из возможных вариантов — площадь перед АГКЦ, но могут быть и другие решения, все зависит от предложений.