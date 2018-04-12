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Во дворе дома на Велозаводской улице восстановили освещение
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Во дворе дома на Велозаводской улице восстановили освещение 

Управа Южнопортового района 33 минуты назад
Фото: Управа Южнопортового района
О неработающих фонарях на портал «Наш город» ранее сообщил житель Южнопортового района.
Об устранении замечания отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы», — говорится в ответе.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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