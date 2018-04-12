В Астане чествуют первого казахского космонавта Токтара Аубакирова

Астане проходят праздничные мероприятия, на которых чествуют и вспоминают героев, покоривших земное притяжение. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Гульмира Жанзакова . Токтар Аубакиров первым из казахов увидел нашу планету с высоты космического полета в 91-м. На околоземной орбите экипаж должен был провести сложнейшие исследования в области медицины, психологии и физиологии. В мире, где земные законы уже не действуют, любая оплошность может привести к серьезным последствиям. Токтар Аубакиров понимал это.

«Мне казалось, это такая большая ответственность. Нурсултан Абишевич сумел меня убедить. Он сказал, что от имени народа, от имени казахов можешь полететь только ты», — рассказал первый космонавт казахской национальности Токтар Аубакиров.

Летчик провел в космосе 7 дней 22 часа 13 минут. С миссией Токтар Аубакиров справился, а по возвращению на землю стал кумиром для нескольких поколений. О подвиге он сам говорит неохотно, и внуков своих учит скромности.

«В школе у меня не все знают, кто он такой, потому что я скромненькая. И им горжусь и радуюсь, что у меня такой дедушка есть», — поделилась внучка космонавта Томирис Аубакирова.

Сегодня в честь Аубакирова и других казахстанских летчиков-космонавтов в столичном военно-историческом музее открыли тематическую выставку и подарили им концерт. Встречали покорителей космоса аплодисментами. Стоя. Борьбу с космическим мусором ведут в Армении . Сотрудники главной обсерватории страны совместно с Роскосмосом обнаруживают на орбите и изучают обломки метеоритов, астероидов и космических кораблей. Благодаря работе ученых на Земле, удается избежать столкновения ракет с крупными космическими объектами. С наземного комплекса «Байтерек» планируется запускать пилотируемые корабли.

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