Свердловчанка потребовала усыпить пса, который до смерти загрыз ее мужа

Жена пенсионера, которого до смерти искусала собака в уральском селе, приняла участие в съёмках ток-шоу на Первом канале «Мужское / Женское». Трагедия, которой посвятили целый выпуск, произошла в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом в июле 2017 года. Передача вышла в эфир сегодня днём.

Героем программы стала 60-летняя Татьяна Бранчевская. Пенсионерка подробно рассказала о том дне, когда погиб её супруг Анатолий Кадников

— Толя пошёл 10 июля 2017 года к соседу Закирову за спиртом, — сказала Бранчевская. — Мужа около часа не было дома, и я пошла его искать. Увидела Закирова на улице, спросила: «Ты Толю моего не видел?» Он сказал: «Видел, здесь где-то по деревне ходит». А потом захожу к Закирову и вижу — Толя лежит мёртвый и весь в крови.

На мужа Татьяны напал московский сторожевой пёс Барон, который жил во дворе у соседа Валерия Закирова. В день случившегося собака была на цепи. Анатолий подошёл к псу, и тот на него напал. На правой ноге собака перегрызла бедренную артерию. За две минуты Анатолий потерял много крови и скончался.

Судмедэкспертиза показала, что Анатолий был пьян. В его крови обнаружили 3,6 промилле алкоголя.

— Это две бутылки водки, учитывая его комплекцию, — пояснил ведущий Александр Гордон

Как рассказала супруга погибшего, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Женщина подала гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Однако суд постановил взыскать с Валерия Закирова 150 тысяч рублей. Однако и эту сумму хозяин пса не хочет выплачивать. Он считает, что Анатолий сам виноват.

— Незачем пьяному лезть к собаке. Это всем понятно, — заявил на передаче Валерий Закиров, который также приехал на ток-шоу.

При этом хозяин пса за свой счёт устроил похороны соседа.

— Хотите вы этого или нет, но вам придётся заплатить, — сказал Александр Гордон.

Сама Татьяна Бранчевская заявила, что хочет, чтобы пса усыпили, а хозяин его возместил моральный ущерб.

На передачу также приехал друг Закирова, который рассказал, что два года назад Барон его тоже кусал. Но каких-либо претензий к хозяину он не имеет.

— Я сам виноват, полез пьяный, — сказал он.

В итоге ведущие пришли к выводу, что хозяин собаки Валерий Закиров не принял должных мер, чтобы оградить собаку от гостей.

— Мне очень жаль, что такие хорошие собаки попадают в такие руки, — подытожила в конце передачи ведущая Юлия Барановская . — Вы свою собаку подвергаете опасности, зная, что к вам шарятся пьяные. Я вас считаю ужасным хозяином, который не достоин воспитывать такую собаку.

Полностью передачу можно посмотреть на этом видео: