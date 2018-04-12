Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Самое отвратительное в происходящем — это его подчеркнуто комиксоидный характер.

Демонстративно фальшивая химическая атака, когда не было сделано даже символических усилий, чтобы придать правдоподобности инсценировке.

Заседания Совбеза ООН , когда на прямое предложение российского представителя «съездите, посмотрите своими глазами, лично проверьте» заламывались руки «ах, мы видели страшные фоточки — и этого достаточно».

Проект резолюции того же Совбеза, где прямо написано «надо провести тщательное расследование, чтобы разобраться в произошедшем, а потом примерно наказать Асада, потому что это он виноват».

Твиты американского президента, поступающие с такой скоростью и при этом настолько противоречащие друг другу, что невольно возникает вопрос, не страдает ли он биполярным расстройством и какие вещества употребляет.

Американские самолеты Судного дня, поднятые в воздух, и нарезающие круги на глазах всего мира, поскольку транспондеры на них не отключены и их маршруты прекрасно видны на соответствующих интернет-ресурсах.

И заявления… бесконечный поток громких, обличающих и грозных заявлений самых высокопоставленных и могущественных людей мира, которые обещают призвать к ответу, наказать, обрушить всю мощь и гнев, повергнуть в прах.

Такое чувство, что мир так много смотрел марвеловских кинокомиксов, что решил воплотить их в реальность, и Дональд Трамп по примеру Тони Старка вот-вот заявит в твиттере, что он приватизировал мир во всем мире.

К этому, конечно, давно шло, и об этом прямо говорили самые разные люди.

Уже больше двадцати лет, как на экраны вышел классический фильм «Хвост виляет собакой». Правда, с тех пор прогресс, если так можно выразиться, шагнул далеко вперед. Если герои фильма Барри Левинсона занимались чистой инсценировкой для создания необходимой телевизионной картинки, то теперь шоу-бизнес со своими законами и правилами шагнул прямо в реальную жизнь.

В этом смысле как-то не видно разницы между ИГИЛ , который устраивал театрализованные массовые казни, и британскими властями, которые снесут нескольких строений в тихом Солсбери в рамках дела Скрипаля.

Теперь вот на повестке ракетный удар по Сирии по даже не надуманному, а откровенно выдуманному поводу. Причем если поначалу реальная тревога была (а ну как Третья мировая начнется), то теперь чем дальше, тем нелепее все это выглядит из России — смешным надуванием щек в исполнении мирового гегемона.

Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия.

Причем ситуация такова, что если только американцы не решат повторить «Бурю в пустыне» (а уже понятно, что не повторят), удар по Сирии меньшей силы вызовет снисходительную реакцию: «кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел».

Проблема в том, что кровопролитие-то будет.

Любой ракетный удар по Сирии, даже самый ограниченный, обязательно обернется человеческими жертвами и разрушениями. И то, что Запад превращает большую политику в абсурдный и ржачный комикс, ничуть не отменяет того, что в этом комиксе перемалываются реальные человеческие жизни.

Дело не в желании представить Россию белой и пушистой.

Большая политика всегда стоит на крови и слезах. Любые попытки в прошлом изменить это оборачивались отвратительным лицемерием и еще большей кровью.

Но есть разница, когда человеческие жизни, слезы и кровь являются основой для большой политики как драмы и высокой трагедии, и когда они же становятся кормом для балагана.

Россия тоже живет в этом мире и вынуждена до определенной степени играть в те же игры. И вот уже наши официальные ведомства временами дают остроумные комментарии на грани фола, а Москва не хуже западных партнеров научилась красочному и эффектному представлению своих военно-технических возможностей на весь мир.

Вот только стоит сохранять чувство меры, и помнить, кто и чем расплачивается за все трения и конфликты на мировой арене, даже если эта арена на глазах превращается в цирковую.

Высокий стиль большой политики по-прежнему является безошибочным в подобных ситуациях, и даже самые красочные твиты выглядят бледно на фоне спокойных слов:

«Обстановка в мире становится всё более хаотичной, тем не менее мы всё-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой»,

произнесенных в Александровском зале Кремля. То же касается и телефонных разговоров, которые и являются реальным средством коммуникации между главами государств.

Впрочем, заявление о полном контроле сирийской армии над Восточной Гутой, сделанное именно в сейчас, это тоже высокий стиль большой политики.

Думаю, России стоит придерживаться его и дальше.