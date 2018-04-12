Во Франции завершила свою работу 14-я по счету ежегодная Конференция глав НЦБ Интерпола

Во французском Лионе завершилась очереднаяежегодная Конференция глав Национальных центральных бюро Интерпола , проходящая под девизом «На пути к современной полицейскойдеятельности — будущее сегодня».

Мероприятие объединило 295 представителей правоохранительных органов из 145 государств.

На церемонии открытия Конференции с приветственным словом выступил Президент Интерпола Мэн Хунвей. Отметив существующие в современном мире вызовы и угрозы, он призвал международное полицейское сообщество к совместной работе на упреждение с тем, чтобы всегда быть на шаг впереди представителей преступного мира. Президент подчеркнул важную роль взаимодействия правоохранительных органов с иными государственными структурами, международными организациями и представителями частного сектора.

В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов, касающихся модернизации правоохранительной деятельности в целях эффективного реагирования на вызовы со стороны международного криминала.

Среди них:использование возможностей искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности, биометрическая идентификация и распознавание лиц, сбор биометрических данных преступников, внедрение онлайн-платформ для удаленного обучения полицейских по всему миру и т.д.

Кроме того, в течение всех дней работы Конференции участники могли почтить память сотрудников полицейских ведомств из различных уголков мира, погибших при исполнении служебных обязанностей, у мемориала, который недавно был открыт в штаб-квартире Генерального Секретариата Интерпола в г. Лионев рамках предложенной российской стороной инициативы по увековечиванию памяти погибших коллег.