Ещё
Во Франции завершила свою работу 14-я по счету ежегодная Конференция глав НЦБ Интерпола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции завершила свою работу 14-я по счету ежегодная Конференция глав НЦБ Интерпола 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 53 минуты назад
Во французском Лионе завершилась очереднаяежегодная Конференция глав Национальных центральных бюро Интерпола, проходящая под девизом «На пути к современной полицейскойдеятельности — будущее сегодня».
Мероприятие объединило 295 представителей правоохранительных органов из 145 государств.
Российская Федерациябыла представлена межведомственной делегацией Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации. МВД России представлял начальникНационального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола от Европы.
На церемонии открытия Конференции с приветственным словом выступил Президент Интерпола Мэн Хунвей. Отметив существующие в современном мире вызовы и угрозы, он призвал международное полицейское сообщество к совместной работе на упреждение с тем, чтобы всегда быть на шаг впереди представителей преступного мира. Президент подчеркнул важную роль взаимодействия правоохранительных органов с иными государственными структурами, международными организациями и представителями частного сектора.
В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов, касающихся модернизации правоохранительной деятельности в целях эффективного реагирования на вызовы со стороны международного криминала.
Среди них:использование возможностей искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности, биометрическая идентификация и распознавание лиц, сбор биометрических данных преступников, внедрение онлайн-платформ для удаленного обучения полицейских по всему миру и т.д.
Кроме того, в течение всех дней работы Конференции участники могли почтить память сотрудников полицейских ведомств из различных уголков мира, погибших при исполнении служебных обязанностей, у мемориала, который недавно был открыт в штаб-квартире Генерального Секретариата Интерпола в г. Лионев рамках предложенной российской стороной инициативы по увековечиванию памяти погибших коллег.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Состоялась презентация книги «На страже родного города», приуроченной к 300-летию российской полиции и 10-летию со дня образования УМВД России по г. Тюмени Участковые уполномоченные полиции станут ближе орловцам Наркополицейские приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии102
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что Россия может сделать Западу314
Суд фактически разрешил курить в самолетах160
Россия определилась с украинской трубой190
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение