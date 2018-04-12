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Школа подготовки осужденных к освобождению провела первое занятие в нижегородском СИЗО-1
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Школа подготовки осужденных к освобождению провела первое занятие в нижегородском СИЗО-1 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
В СИЗО-1 ГУФСИН по Нижегородской области состоялось занятие Школы подготовки к освобождению. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.
Занятие провели сотрудник Нагорного районного отдела занятости населения Елена Чернова, помощник начальника ГУФСИН России по Нижегородской области по вопросам соблюдения прав человека Алексей Муравьев и члены общественной наблюдательной комиссии Нина Белоус и Андрей Буланов.
Тема занятия — «Официальные органы, решающие вопросы трудоустройства». Осужденным рассказали о ситуации на рынке труда, востребованных специальностях и государственных услугах, предоставляемых Центром занятости населения Нижнего Новгорода.
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