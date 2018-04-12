Школа подготовки осужденных к освобождению провела первое занятие в нижегородском СИЗО-1

В СИЗО-1 ГУФСИН по Нижегородской области состоялось занятие Школы подготовки к освобождению. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Тема занятия — «Официальные органы, решающие вопросы трудоустройства». Осужденным рассказали о ситуации на рынке труда, востребованных специальностях и государственных услугах, предоставляемых Центром занятости населения Нижнего Новгорода.