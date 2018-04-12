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Евросоюз расширил санкции против Ирана
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Евросоюз расширил санкции против Ирана 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Европейский союз продлил санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека, поскольку блок подготовился к столкновению с необходимостью введения нового набора санкций в надежде на сохранение ядерной сделки с Исламской республикой.
Президент США Дональд Трамп был ярым критиком ядерного соглашения 2015 года между мировыми державами и Ираном (JCPOA). Крайним сроком он объявил 12 мая, именно до этого времени страны-участники соглашения должны внести изменение в договор, иначе Вашингтон вновь введет жесткие санкции против Тегерана. ЕС стремится защитить пакт, в соответствии с которым Тегеран согласился сдержать свои ядерные амбиции в течение по крайней мере десятилетия, однако страны блока разделились по поводу того, как отнестись к ультиматуму США. Франция поддержала новые санкции в отношении иранской ракетной программы и участия в конфликтах в регионе, в том числе в Сирии, где Тегеран поддерживает президента Башара Асада. Париж надеется, что Трамп увидит, что ЕС серьезно относится к проблеме. Но Италия здесь выступает главным скептиком, опасаясь, что любой новый шаг может привести к тому, что Тегеран и европейские компании потеряют выгодные контракты, которые были заключены после десятилетий международной изоляции Ирана. Рим также говорит, что нет никакой гарантии, что новые карательные меры от ЕС гарантируют, что Трамп не откажется от ядерного соглашения. Великобритания и Германия поддерживают Францию, а Австрия и Испания находятся в лагере Италии.
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