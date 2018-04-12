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Пентагон впервые показал запуск «Гремлинов» на видео
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Пентагон впервые показал запуск «Гремлинов» на видео 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Сети появилось первое видео, на котором запечатлен запуск прототипа беспилотника с транспортного самолета C-130 Hercules.
"This will probably be a game-changer for our company if we're successful" E Demarco, Kratos https://t.co/cVaWmMcgxB pic.twitter.com/stXrxX8jso
— Air Power (@MIL_STD) 5 апреля 2018 г.
Как отмечает специализированный портал The Drive, испытания проводились в рамках программы Gremlins Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Она подразумевает создание системы запуска роя дешевых дронов многоразового использования, способных собирать разведданные и нести на себе платформы для средств радиоэлектронной борьбы.
Базовой моделью самолета-носителя «Гремлинов» выступает С-130 Hercules, однако запуск возможен и с самолетов бомбардировочной авиации. После завершения операции рой дронов забирает другое воздушное судно. Подготовка к следующей операции занимает около суток. Согласно минимальным требованиям, беспилотники должны выдерживать 20 миссий.
Пентагон планирует начать использовать эти средства в бою с 2030 года.
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