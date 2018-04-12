Экономические санкции против КНДР ввели поздно, считает эксперт

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Экономические санкции против Северной Кореи были введены слишком поздно и не оправдывают ожиданий, считает старший научный сотрудник южнокорейского института Asan Institute for Policy Studies Го Мён Хён.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна США , Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.

"Что касается санкций — они есть, действуют. Но опять же, экономические санкции были введены слишком поздно. Экономические санкции против Северной Кореи распространяются исключительно на экспорт", — сказал Го Мён Хён на экспертном мероприятии Московского центра Карнеги

По его словам, экспорта из КНДР практически нет из-за санкций, но это не касается импорта.

"Если посмотреть на импорт, то Северной Корее разрешается импортировать все, что угодно. То есть все санкции, которые есть, ограничивают импорт энергии, в частности, они имеют основу под собой, но у КНДР есть определенный энергетический запас. Они могут выдержать некоторый энергетический голод. С этой точки зрения экономические санкции не оправдывают ожиданий", — добавил он.