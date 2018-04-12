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Экономические санкции против КНДР ввели поздно, считает эксперт
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Экономические санкции против КНДР ввели поздно, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экономические санкции против Северной Кореи были введены слишком поздно и не оправдывают ожиданий, считает старший научный сотрудник южнокорейского института Asan Institute for Policy Studies Го Мён Хён.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.
"Что касается санкций — они есть, действуют. Но опять же, экономические санкции были введены слишком поздно. Экономические санкции против Северной Кореи распространяются исключительно на экспорт", — сказал Го Мён Хён на экспертном мероприятии Московского центра Карнеги.
По его словам, экспорта из КНДР практически нет из-за санкций, но это не касается импорта.
"Если посмотреть на импорт, то Северной Корее разрешается импортировать все, что угодно. То есть все санкции, которые есть, ограничивают импорт энергии, в частности, они имеют основу под собой, но у КНДР есть определенный энергетический запас. Они могут выдержать некоторый энергетический голод. С этой точки зрения экономические санкции не оправдывают ожиданий", — добавил он.
Заметное потепление в отношениях Севера и Юга Кореи произошло в связи с подготовкой к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участием северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, визитом сестры северокорейского лидера в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР. В настоящий момент лидеры КНДР, США и Южной Кореи заявляют о возможности встреч.
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