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«Дальтрансуголь» установил сразу несколько рекордов
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«Дальтрансуголь» установил сразу несколько рекордов 

Российская Газета 1 час назад
Сразу несколько рекордных достижений установлено на балкерном терминале АО «Дальтрансуголь» (ДТУ) в Хабаровском крае. Так, за март 2018 года порт погрузил на флот 2 139 576 тонн угля. Предыдущий рекорд портовиков датирован мартом 2017 года — 2 059 556 тонн угля. В марте 2018 года также установлен новый суточный рекорд по погрузке угля на флот. Он составил 125 тыс. 769 тонн.
Еще одним неординарным событием стал такой факт: в марте 2018 года к пирсу АО «Дальтрансуголь» пришвартовался самый большой балкер (сухогруз, перевозящий сыпучие грузы), когда-либо заходивший в российский морской порт. Супербалкер типа capesize — Magdalena Oldendorff — дедвейтом 206 050 тонн взял на борт 165 тыс. тонн угля (в соответствии с ограничениями порта Ванино). Благодаря слаженной работе портовиков ДТУ морской гигант был погружен всего за 43 часа со средней скоростью погрузки 91 тысяч тонн/сутки. Балкеры типа «capesize» — самые большие сухогрузные суда в мире с дедвейтом до 400 тыс. тонн.
"Каждый новый рекорд, — отметил генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал, — показатель того, что порт может работать в таком режиме постоянно. Возможности порта растут и с развитием Восточного полигона РЖД. Реконструировано и построено немало станций, на некоторых перегонах проложены вторые пути, возведен новый Кузнецовский тоннель, исключивший наиболее узкое место на этом направлении. За счет модернизации с 2013 года ДВЖД в среднем ежегодно увеличивает провозную способность на 7 — 10%, что позволяет обеспечивать рост грузопотока в направлении порта. Скорость оборота вагонов в «Дальтрансугле» самая высокая среди российских морских портов — средняя скорость оборота 0,6 в сутки. Модернизация производства и труд людей, как видим, дают блестящие результаты".
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