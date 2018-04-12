Госдума разрешила судебным приставам блокировать интернет-сайты

Сегодня соответствующий закон был принят нижней палатой парламента в третьем чтении.

Как пояснил корреспонденту «ФедералПресс» депутат Госдумы Анатолий Выборный , информация, признанная в судебном порядке как порочащая честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, в течение одного рабочего дня должна быть добровольно заблокирована или удалена владельцем ресурса. Если провайдер этого не делает, то пристав имеет право внести представление в Роскомнадзор , который также в течение одного дня такую информацию обязан заблокировать.

«Если судебное решение, в котором установлено что-то недостоверное или порочащее честь или доброе имя, не исполняется, и при этом владелец сайта платит только штрафы без исполнения сути судебного решения, то судебный пристав отныне может выносить решение о блокировании доступа к какой-то порочащей информации, которое направляется в Роскомндазор. А уже он, в свою очередь, обязан блокировать доступ через требование к интернет-провайдерам», — отметил Выборный.

Эксперт по интернет-технологиям и главный аналитик Центра содействия модернизации и технологическому развитию экономики «Модернизация» Эдуард Пройдаков сравнил «проблему опороченной репутации» с еврейской притчей, «в которой говорится о невозможности собрать выпотрошенные на ветру перья из подушки». «Так же и в случае с информацией: полностью вычистить ложь из интернета все равно пока не получается. Сегодня практически бесполезно что-то блокировать, поскольку информация автоматически копируется и распространяется по сети. Единственная польза от подобного закона в том, что пострадавшей стороне дается в руки хоть какой-то инструмент защиты», — считает эксперт.

По мнению Пройдакова, пока еще не создан механизм, позволяющий полностью удалять из интернета порочащую информацию. Для этого, считает Пройдаков, требуется особое международное законодательство.