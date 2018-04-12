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Юниорская сборная U18 провела первую тренировку в челябинске
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Юниорская сборная U18 провела первую тренировку в челябинске 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Юниорская сборная России U18 ночью 12 апреля прибыла в Челябинск, где проведет завершающий этап подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба ФХР. По прилету команда заселилась в гостиницу.
Тренерский штаб взял в Челябинск 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих):
Вратари: Даниил Исаев ("Локо", Ярославль), Михаил Исаев ("Ладья", Тольятти), Амир Мифтахов ("Ирбис", Казань);
Защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо», Ярославль), Данил Журавлёв, Артемий Князев (оба — «Ирбис», Казань), Данила Галенюк (СКА-Нева, Санкт-Петербург), Никита Охотюк ("Оттава 67", Канада), Александр Романов ("Красная Армия", Москва), Богдан Жиляков ("Динамо", Санкт-Петербург), Никита Зоркин ("Мамонты Югры". Ханты-Мансийск), Егор Замула ("Калгари Хитмэн", Канада);
Нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — «Красная Армия», Москва), Никита Рожков, Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (все — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Завгородний ("Римуски", Канада), Семён Кизимов ("Ладья", Тольятти), Василий Подколзин ("Витязь", Подольск).
Напомним, что чемпионат мира-2018 U18 пройдет 19-29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
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