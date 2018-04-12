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Обрезку деревьев проведут в Рязановском
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Обрезку деревьев проведут в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Обрезку деревьев проведут до конца 2018 года в поселении Рязановское. Об этом 12 апреля проинформировали в местной администрации.
— На данный момент закончены работы в поселке Фабрики имени 1 Мая. Обрезку провели вдоль береговой линии и до «Аллеи Ветеранов». Работы пройдут в поселке Знамя Октября, — прокомментировал первый заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур.
Специалисты организуют омолаживающую, санитарную и формовочную обрезку, удалят сухие и аварийные деревья, выкорчуют пни и уберут борщевик Сосновского.
Работы пройдут в четыре этапа.
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