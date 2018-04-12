Дети обнинского слесаря отправили письмо на МКС 

Накануне Дня космонавтики, который отмечается в Росиии 12 апреля, дочери слесаря механосборочных работ композитного производства ОНПП «Технология» Валерия Седова Ирина и Рита написали письмо членам экипажа международной космической станции Олегу Артемьеву и Антону Шкаплерову. Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Девочки поздравили экипаж МКС с праздником и рассказали о том, что их отец тоже внес вклад в создание станции, на которой живут и работают космонавты. Он принимал участие в работе по изготовлению панелей радиаторов охлаждения для модулей МКС, а сейчас создает композитные изделия для проекта «ЭкзоМарс-2020». «Как вы думаете, когда откроются туристические пути в космос, чтобы мы смогли полететь и получить незабываемые ощущения так же, как и вы?» — спросили они у космонавтов. Как сообщили в пресс-службе ОНПП «Технология», Ирина и Рита отправили в подарок космонавтам нарисованную своими руками открытку, на которой изображены космос и взлетающая ракета, и пригласили космонавтов в Обнинск, пообщаться со школьниками первого наукограда России.