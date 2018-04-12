Эксперты КЭФ обсудили повышение эффективности угольной промышленности

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Угольная энергетика России нуждается в модернизации, но при этом не имеет альтернативы. К такому выводу пришли участники круглого стола «Будущее угольной энергетики в рамках Парижского соглашения и изменения климата», прошедшего в четверг на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

Парижское соглашение по климату 2015 года предусматривает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Одним из основных источников этих выбросов является сжигание угля в промышленности. Россия еще не ратифицировала соглашение.

Директор Центра координации программ развития и партнерства Сибирского федерального университета (СФУ) Михаил Васильев отметил, что Красноярский край и Сибирь в целом располагают огромными ресурсами углей.

"Энергетическая составляющая запасов важна, как и сто лет назад, будет важна и через сто лет вперед", — подчеркнул он.

Глава Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков сказал, что нужно поднимать, что «у нас сырьевой путь, энергетический, угольный», которому нет альтернативы. Исходя из этих условий нужно трансформировать экономику и вписываться в современную действительность.

Управляющий ООО «СибНИИуглеобогащение» (входит в СУЭК ) Сергей Ислямов назвал сибирские бурые угли «подарком природы, который мы так и не научились использовать». «Пользуемся дедовскими методами. Черная металлургия по выбросам стоит на втором месте после энергетики. Используемое в ней доменное производство сформировалось еще в конце XVII века… за века мало, что изменилось», — сказал он.

Секреты перемен

По мнению Ислямова, бурый уголь должен быть подвергнут технологии газификации, когда в процессе его обогащения получается газовое топливо и термококс. В этом случае его использование сопоставимо с использованием жидкого топлива, выбросы на 40% ниже, чем при сжигании чистого угля.

Директор красноярского ООО «Термококс» Сергей Степанов указал, что перевод городских ТЭЦ с угля на природный газ, о котором говорят в последнее время как об одном из механизмов решения экологических проблем Красноярска, снимет проблему «черного неба», но за этим последует рост энерготарифов и сокращение рабочих мест в угольной отрасли. А вот использование новых технологий в угольной промышленности откроет новые возможности.

Эксперты отметили на круглом столе, «при правильном использовании наш Канско-Ачинский угольный бассейн сопоставим (по экономическому эффекту) с крупнейшими нефтегазовыми месторождениями».

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.