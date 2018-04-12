Ещё
Эксперты КЭФ обсудили повышение эффективности угольной промышленности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты КЭФ обсудили повышение эффективности угольной промышленности 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Угольная энергетика России нуждается в модернизации, но при этом не имеет альтернативы. К такому выводу пришли участники круглого стола «Будущее угольной энергетики в рамках Парижского соглашения и изменения климата», прошедшего в четверг на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).
Парижское соглашение по климату 2015 года предусматривает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Одним из основных источников этих выбросов является сжигание угля в промышленности. Россия еще не ратифицировала соглашение.
Директор Центра координации программ развития и партнерства Сибирского федерального университета (СФУ) Михаил Васильев отметил, что Красноярский край и Сибирь в целом располагают огромными ресурсами углей.
"Энергетическая составляющая запасов важна, как и сто лет назад, будет важна и через сто лет вперед", — подчеркнул он.
Глава Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков сказал, что нужно поднимать, что «у нас сырьевой путь, энергетический, угольный», которому нет альтернативы. Исходя из этих условий нужно трансформировать экономику и вписываться в современную действительность.
Управляющий ООО «СибНИИуглеобогащение» (входит в СУЭК) Сергей Ислямов назвал сибирские бурые угли «подарком природы, который мы так и не научились использовать». «Пользуемся дедовскими методами. Черная металлургия по выбросам стоит на втором месте после энергетики. Используемое в ней доменное производство сформировалось еще в конце XVII века… за века мало, что изменилось», — сказал он.
Секреты перемен
По мнению Ислямова, бурый уголь должен быть подвергнут технологии газификации, когда в процессе его обогащения получается газовое топливо и термококс. В этом случае его использование сопоставимо с использованием жидкого топлива, выбросы на 40% ниже, чем при сжигании чистого угля.
Директор красноярского ООО «Термококс» Сергей Степанов указал, что перевод городских ТЭЦ с угля на природный газ, о котором говорят в последнее время как об одном из механизмов решения экологических проблем Красноярска, снимет проблему «черного неба», но за этим последует рост энерготарифов и сокращение рабочих мест в угольной отрасли. А вот использование новых технологий в угольной промышленности откроет новые возможности.
Эксперты отметили на круглом столе, «при правильном использовании наш Канско-Ачинский угольный бассейн сопоставим (по экономическому эффекту) с крупнейшими нефтегазовыми месторождениями».
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома Улюкаев в последнем слове по жалобе на приговор заявил, что был заранее назначен виновным Глава Минпромторга пообещал поддержку компании "Русал"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву7
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах173
Что Россия может сделать Западу339
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение