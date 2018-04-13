В Саранске выберут такси для работы во время ЧМ-2018

Мордовии проведут конкурс по выбору службы такси для работы во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ опубликован на сайте министерства строительства , транспорта и дорожного хозяйства республики.

В документе говорится, что службы «такси» выберут из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Транспортные средства конкурсантов должны быть оснащены терминалами для оплаты проезда по карте. Кроме того, им необходимо иметь возможность заказа автомобиля через интернет или мобильное приложение на русском и английском языках; оператор службы должен владеть английским на уровне не ниже intermediate.

Также автомобили должны быть оборудованы системой климат-контроля или кондиционером и оборудованы системой отслеживания, а также иметь экологический класс транспортного средства не ниже 4.

Помимо этого, все транспортные средства должны быть не старше 5 лет.

11 апреля в Саранске прошла церемония открытия отеля «Mercure Саранск Центр». 10 апреля стадион «Мордовия Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.