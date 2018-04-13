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В Саранске выберут такси для работы во время ЧМ-2018
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В Саранске выберут такси для работы во время ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Мордовии проведут конкурс по выбору службы такси для работы во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ опубликован на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики.
В документе говорится, что службы «такси» выберут из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Транспортные средства конкурсантов должны быть оснащены терминалами для оплаты проезда по карте. Кроме того, им необходимо иметь возможность заказа автомобиля через интернет или мобильное приложение на русском и английском языках; оператор службы должен владеть английским на уровне не ниже intermediate.
Также автомобили должны быть оборудованы системой климат-контроля или кондиционером и оборудованы системой отслеживания, а также иметь экологический класс транспортного средства не ниже 4.
Помимо этого, все транспортные средства должны быть не старше 5 лет.
11 апреля в Саранске прошла церемония открытия отеля «Mercure Саранск Центр». 10 апреля стадион «Мордовия Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
В Саранске матчи ЧМ-2018 пройдут: 16 июня в 19.00 между сборными Перу и Дании, Колумбии и Японии — 19 июня (начало в 18.00), 25 июня (начало в 21.00) сыграют Португалия и Иран, 28 июня — команды Туниса и Панамы (начало в 21.00).
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