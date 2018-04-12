Квартиру Джигарханяна взяли под охрану

На «первой кнопке» продолжается муссирование темы развода Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. На этой неделе вышли очередные выпуски ток-шоу «Пусть говорят» и «На самом деле». Авторы программ заняли сторону пианистки и вовсю поливают грязью ее бывшего супруга.

Друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказал, что старается ограждать артиста от просмотра подобных передач, чтобы тот зря не волновался. Однако на этой неделе ему не удалось это сделать. В результате актер все-таки попал на эти ток-шоу, где на всю страну смаковались лживые подробности его частной жизни.

Артист чрезвычайно расстроился. В результате стресса у него подскочило давление и сахар. Дело усугубилось тем, что в дом к Джигарханяну пытались прорваться ушлые сотрудники «Пусть говорят». Они едва не выломали дверь в квартиру.

Дело дошло до того, что Сагомоняну пришлось вызвать полицию для охраны квартиры, а ее хозяину — скорую помощь. Прибывшие медики поместили 82-летнего актера под капельницу и врач строго-настрого приказал избегать любых треволнений.

Сам Сагомонян пытался связаться с руководством Первого канала, требуя прекратить снимать подобные ток-шоу. Однако там ответили, что пока тема не перестанет быть рейтинговой, об этом не может быть и речи, пишет сайт Dni.ru.