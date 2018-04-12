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Гособвинение: показания Сечина полностью подтверждают вину Улюкаева
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Гособвинение: показания Сечина полностью подтверждают вину Улюкаева 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Гособвинение оценивает показания главы "Роснефти" Игоря Сечина как полностью подтверждающие вину бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в четверг рассматривается жалоба на приговор экс-министру.
"Показания Сечина полностью согласуются с другими показаниями и с объективной стороной дела", — заявил прокурор Борис Непорожный.
Сечин в четверг дал показания Мосгорсуду на закрытом заседании. Адвокаты Улюкаева усмотрели в них противоречия с позицией гособвинения.
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