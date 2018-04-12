Гособвинение: показания Сечина полностью подтверждают вину Улюкаева

"Показания Сечина полностью согласуются с другими показаниями и с объективной стороной дела", — заявил прокурор Борис Непорожный

Сечин в четверг дал показания Мосгорсуду на закрытом заседании. Адвокаты Улюкаева усмотрели в них противоречия с позицией гособвинения.