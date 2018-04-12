Рынок недвижимости: лёд тронулся

Что ждёт рынок недвижимости после 1 июля 2018 года? Кто останется из застройщиков? Как новостройки самые продаваемые? Все это узнают участники XXI практической бизнес-конференции «Рынок недвижимости: лёд тронулся», которая состоится 24 апреля на киностудии «Мосфильм».

Мероприятие пройдёт в обновлённом просмотровом зале киностудии, где проходят закрытые показы лучших российских новинок кинопроката.

Своей точкой зрения поделятся руководители крупнейших компаний ведущих компаний-застройщиков, в конференции примут участие топ-менеджеры российских компаний, представители банков и журналисты отраслевых и федеральных СМИ.

В составе участников заявлены Группа «Эталон», Capital Group, Интеко, Магистрат, MR Group, ФСК «Лидер», Лидер Инвест, KR Properties, ГК «Инград», CBRE, Сбербанк , Монарх-Девелопмент, Colliers International, Est-a-Tet, Mirland Development, S. A. Ricci, Экодолье, Savills, Молодострой, БЕСТ-Новострой, БОН ТОН, РосЕвроСити, Юрдис, Национальная недвижимость, ЦНЭС, Link Capital, УК Иткол, Esta Construction, ИГ Покров, ЮИТ, Rockwool Russia, Вудстоун, Галерея проектов, Сити XXI век, Storm Capital, Penny Lane, DEKRA CONSTRUCTION, Praedium, Kalinka Group, Tekta Group, Абсолют Банк и многие другие.

Киностудия «Мосфильм» (Мосфильмовская улица, дом 1).