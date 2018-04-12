Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 апреля

11:00 — Круглый стол в Москомархитектуре на тему «Генеральный план и Правила землепользования и застройки».

Агентство «Москва»: последние новости

Массовые проверки в целях борьбы с наркоманией проведут в аптеках и почтовых отделениях Москвы

А.Улюкаев в последнем слове снова заявил о своей невиновности

«Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в США в июне из-за отсутствия виз у экипажей