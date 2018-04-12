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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
10:00 — Круглый стол в Госдуме на тему «25 лет создания современного нотариата. Итоги и перспективы».
11:00 — Круглый стол в комитете Госдумы по энергетике на тему «Проблемы законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов России».
11:00 — Круглый стол в Торгово-промышленной палате РФ на тему «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».
11:00 — Круглый стол в Москомархитектуре на тему «Генеральный план и Правила землепользования и застройки».
12:00 — Круглый стол при участии Общественной палаты РФ на тему «Социальные сети и возможности их регулирования».
12:00 — Совещание в Совете Федерации на тему «Проблемы модернизации ЖКХ на основе концессионных соглашений и пути дальнейшего совершенствования законодательства РФ о концессионных соглашениях».
Агентство «Москва»: последние новости
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