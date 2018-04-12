Комиссия по монументальному искусству поддержала установку бюста маршала Л. Говорова в Москве

Комиссия по монументальному искусству Москвы поддержала установку на территории столицы бюста советского военачальника, маршала Советского Союза Леонида Говорова . Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.

Бюст Л. Говорова планируется установить на столичной улице, названной в честь военаччальника. Российское военно-историческое общество гарантирует полное финансирование всех работ в размере до 5 млн руб.

Л. Говоров родился 10 февраля 1897 г. в дер. Бутырки Яранского уезда Вятской губернии. С апреля 1953 г. назначен на пост главного инспектора министерства обороны СССР. В мае 1954 г. становится первым главнокомандующим войсками ПВО СССР, назначается заместителем министра обороны страны. Скончался 19 марта 1955 г., урна с прахом военачальника захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.