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Комиссия по монументальному искусству поддержала установку бюста маршала Л. Говорова в Москве
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Комиссия по монументальному искусству поддержала установку бюста маршала Л. Говорова в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комиссия по монументальному искусству Москвы поддержала установку на территории столицы бюста советского военачальника, маршала Советского Союза Леонида Говорова. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Мы поддерживаем предложение Российского военно-исторического общества об установке бюста маршала Советского Союза Л. Говорова», — заявил руководитель комиссии Игорь Воскресенский.
Бюст Л. Говорова планируется установить на столичной улице, названной в честь военаччальника. Российское военно-историческое общество гарантирует полное финансирование всех работ в размере до 5 млн руб.
Л. Говоров родился 10 февраля 1897 г. в дер. Бутырки Яранского уезда Вятской губернии. С апреля 1953 г. назначен на пост главного инспектора министерства обороны СССР. В мае 1954 г. становится первым главнокомандующим войсками ПВО СССР, назначается заместителем министра обороны страны. Скончался 19 марта 1955 г., урна с прахом военачальника захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.
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