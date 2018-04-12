ООН превратилась в форум, заявил Пушков

ООН превратилась в форум, который демонстрирует разрушение сложившейся после Второй мировой войны системы международных отношений. Об этом заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на встрече с представителями Ассоциации иностранных корреспондентов.

«Мы переживаем очень опасный период разрушения международного права. Отчего это происходит? Если обратиться к началу 90-х годов, то после распада СССР в США наступила эпоха триумфализма, некой тотальной победы. И сложилась ситуация, когда в мире правят Соединённые Штаты, а ООН существует только для того, чтобы им не мешать», — сказал политик.

Ливии. Он напомнил, что в последующие годы США и их европейские союзники неоднократно и грубо нарушали международное право, например в Югославии, при объявлении независимости Косово, осуществляя агрессию против Ирака

«Мы предупреждали американцев, что они открывают ящик Пандоры, — посетовал сенатор. — Мир не может существовать, если разрушается система международного права. Страны начинают действовать по другим правилам».

По его словам, однополярный мир, образовавшийся после распада СССР, закончился политическим поражением США в Ираке.

«И сейчас возникает новый мир. Он многим не нравится, потому что он другой и не предполагает всесилия Соединённых Штатов. Поэтому во многих странах идёт процесс сопротивления изменению миропорядка», — сказал Пушков.

В этих условиях, по мнению Пушкова, важно нащупать новое состояние равновесия — но так, чтобы избежать больших потрясений.

«Драма в том, что прежде всегда миропорядок менялся с помощью войн. И наша задача — сделать так, чтобы переход к новому состоянию мира произошёл бескровно и с минимальной ценой для сохранения всего мира. Иначе мы можем доиграться как французы и немцы в 1914 году».