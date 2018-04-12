Ещё
ООН превратилась в форум, заявил Пушков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН превратилась в форум, заявил Пушков 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
ООН превратилась в форум, который демонстрирует разрушение сложившейся после Второй мировой войны системы международных отношений. Об этом заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на встрече с представителями Ассоциации иностранных корреспондентов.
«Мы переживаем очень опасный период разрушения международного права. Отчего это происходит? Если обратиться к началу 90-х годов, то после распада СССР в США наступила эпоха триумфализма, некой тотальной победы. И сложилась ситуация, когда в мире правят Соединённые Штаты, а ООН существует только для того, чтобы им не мешать», — сказал политик.
Он напомнил, что в последующие годы США и их европейские союзники неоднократно и грубо нарушали международное право, например в Югославии, при объявлении независимости Косово, осуществляя агрессию против Ирака и Ливии.
«Мы предупреждали американцев, что они открывают ящик Пандоры, — посетовал сенатор. — Мир не может существовать, если разрушается система международного права. Страны начинают действовать по другим правилам».
По его словам, однополярный мир, образовавшийся после распада СССР, закончился политическим поражением США в Ираке.
«И сейчас возникает новый мир. Он многим не нравится, потому что он другой и не предполагает всесилия Соединённых Штатов. Поэтому во многих странах идёт процесс сопротивления изменению миропорядка», — сказал Пушков.
В этих условиях, по мнению Пушкова, важно нащупать новое состояние равновесия — но так, чтобы избежать больших потрясений.
«Драма в том, что прежде всегда миропорядок менялся с помощью войн. И наша задача — сделать так, чтобы переход к новому состоянию мира произошёл бескровно и с минимальной ценой для сохранения всего мира. Иначе мы можем доиграться как французы и немцы в 1914 году».
Парламентская газета: последние новости
«Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полётов в США Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве парламентов Россия озабочена созданием у своих границ микробиологических лабораторий США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву23
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии107
Суд фактически разрешил курить в самолетах181
Что Россия может сделать Западу355
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение