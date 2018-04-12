Комиссия при Мосгордуме поддержала идею возведения памятника Герою РФ Михаилу Ефремову

«Поступили предложения об установке бюста советскому военачальнику, полководцу Гражданской войны и Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову. Место возведения — улица Ефремова. Источник финансирования — средства Российского военно-исторического общества », — сказал Воскресенский.

Согласно пресс-материалам к заседанию, столичный департамент культурного наследия принципиально поддерживает данное предложение при проведении РВИО закрытого творческого конкурса на лучший проект бюста. Москомархитектура, в свою очередь, также не возражает против размещения памятника на данной территории, но специалисты предлагают дополнительно провести проектно-изыскательные работы, так как предполагаемая зона установки бюста и информационной стелы расположена в технической зоне подземных инженерных коммуникаций.

«Предложение РВИО членами комиссии поддержано единогласно. Благодарим Российское военно-историческое общество, что на улицах Москвы появляются памятники полководцам, надеюсь, москвичи это тоже поощряют», — сказал Воскресенский.

РВИО гарантирует финансирование всех работ, по завершении которых скульптурная композиция будет передана в дар городу Москве. Общество готово финансировать необходимые мероприятия по реализации данного проекта в общей сумме до 5 миллионов рублей. Закладной камень планируется установить в канун Дня Победы.

Михаил Григорьевич Ефремов (1897-1942) — один из выдающихся советских военачальников. Его действия позволили одержать ряд побед в стратегических сражениях Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в ходе Ржевско-Вяземской операции. Звания Героя России удостоен посмертно в 1996 году.