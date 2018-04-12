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Полпред СКФО: государственная поддержка СМИ регионов должна быть сохранена
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Полпред СКФО: государственная поддержка СМИ регионов должна быть сохранена 

ТАСС 2 часа назад
ПЯТИГОРСК, 12 апреля /ТАСС/. Государственная поддержка региональных средств массовой информации должна быть сохранена, но при этом чиновники не могут ограничивать их независимость, диктовать условия работы. Об этом заявил в четверг на встрече с членами Ассоциации СМИ Северного Кавказа полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев.
"Полагаю, что господдержка СМИ — это неизбежный процесс, но в этих условиях власти регионов не должны воспринимать прессу, получающую господдержку, как свою «карманную». Отношения между властью и СМИ должны носить форму диалога, сотрудничества, ни в коем случае не диктата", — сказал Белавенцев.
Полпред президента РФ отметил, что в развитии прессы региона есть проблемы, и эксперты считают, что региональные СМИ испытывают трудности в развитии из-за сжимающегося рынка рекламы. В тоже время финансирование СМИ из бюджета многие считают фактором, мешающим СМИ быть независимыми. Традиционным СМИ трудно конкурировать с альтернативными площадками, например, социальными сетями. Причиной аналитики считают высокий уровень зарегулированности традиционных СМИ.
"Нужно вместе посмотреть и подумать, как смягчить вопросы регулирования СМИ, нет ли здесь избыточных факторов", — предложил Белавенцев журналистам.
Полпред подчеркнул, что в большинстве регионов страны уровень доверия населения к местным средствам массовой информации выше, чем к федеральным. «При этом СМИ не должны раздувать проблему. Задача хорошего репортера, как и чиновника, изменить мир и страну к лучшему», — отметил полпред.
СМИ — за равную ответственность с интернетом
В свою очередь председатель Ассоциации СМИ СКФО, главный редактор газеты "Московский Комсомолец. МК-Кавказ" Вадим Баканов отметил, что, по мнению журналистов, четкое государственное регулирование на уровне федеральной власти устранило бы хаос, существующий в интернете. «Мы не добиваемся особых привилегий, но необходимо четко уровнять степень ответственности традиционных СМИ, находящихся на строгом контроле и интернет-ресурсов, которые порой не несут ответственности за свои слова», — пояснил Баканов.
Об Ассоциации
Ассоциация средств массовой информации Северного Кавказа была создана в рамках Первого форума СМИ Северо— Кавказского федерального округа, который прошел в Пятигорске в ноябре 2013 года. В ее состав входят основные СМИ регионов Северного Кавказа, которые, объединившись, работают над формированием единого информационного пространства округа.
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