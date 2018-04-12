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Интерпол восстановил ордеры на арест косовских албанцев
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Интерпол восстановил ордеры на арест косовских албанцев 

РИА Новости 2 часа назад
БЕЛГРАД, 12 апр — РИА Новости. Ордеры на розыск и арест двух десятков косовских албанцев, включая представителей властей в Приштине, возвращены в систему Интерпола, заявил в четверг глава МВД Сербии Небойша Стефанович.
Комиссия по контролю международных ордеров в Лионе утвердила жалобу миссии ООН в Косово (UNMIK) и в декабре 2017 года приняла решение, что Интерпол больше не будет принимать во внимание ордеры, выданные сербскими судами на розыск и арест косовских албанцев. Власти Сербии тогда сообщили, что обжалуют решение исключить из международных списков премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная и еще 17 косоваров.
По словам министра Стефановича, делегация МВД Сербии в апреле успешно провела переговоры по вопросу ордеров в штаб-квартире Интерпола в Лионе.
"Они возвращены и их видно, за исключением ордеров Рамуша Харадиная и (президента самопровозглашенной республики Косово) Хашима Тачи, которые находятся в системе, но не будут видны еще некоторое время", — цитирует агентство Танюг Стефановича.
Президент Тачи, премьер Харадинай, глава парламентской «Инициативы за Косово» Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены правящей в Приштине коалиции, являются ветеранами Освободительной армии Косово и считаются в Сербии военными преступниками.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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