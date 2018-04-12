Ещё
Откуда столько крупных хищников среди динозавров, стало ясно после анализа их зубов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Откуда столько крупных хищников среди динозавров, стало ясно после анализа их зубов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Палеонтологам давно известно, что в местонахождениях (так в палеонтологии называется «месторождение» ископаемых останков) Северной Африки, относящихся к середине мелового периода, наблюдается явный избыток крупных хищников. Травоядных, которые могли бы служить им добычей, среди обнаруженных ископаемых слишком мало. Теперь учёные выяснили, кем же питались «лишние» плотоядные. Ответ оказался простым, как всё гениальное. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society of London B группой во главе с Винсентом Балтером (Vincent Balter) из Лионского университета.
Исследователи изучали окаменелости возрастом 100 миллионов лет, обнаруженные в Марокко. Для контроля они сравнивали их с ископаемыми возрастом 120 миллионов лет, найденными в Нигере, где также наблюдается избыток хищников. Учёных интересовало соотношение изотопов кальция 42Ca и 44Ca в сохранившихся образцах, в частности, в зубной эмали древних ящеров и рыбьей чешуе.
Дело в том, что позвоночные практически весь свой кальций получают с пищей. Поэтому соотношение изотопов у хищника будет таким же, как и у его обычной жертвы. Таким образом можно отследить, кто кого ел.
Выяснилось, что среднемеловые хищники различались по предпочитаемой диете. Так, динозавры семейства абелизавридов и рода кархародонтозавров питались почти исключительно наземными животными. В то же время охотники из семейства спинозавридов предпочитали рыбку, а гигантские крокодилоподобные существа из рода саркозухов не брезговали ни тем, ни другим.
Таким образом, древние хищники поделили между собой пищевые ресурсы так, что никто не ушёл обиженным. Рыбоеды, судя по всему, и были «избыточными» хищниками, которым не хватало наземных растительноядных, делают вывод французские исследователи.
Как отмечается в пресс-релизе, применённый метод хорош тем, что помогает восстановить глобальную пищевую цепь, чего не позволяют сделать эпизодические находки содержимого желудка доисторических рептилий.
К слову, ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, что растительноядные ящеры были не такими уж вегетарианцами и рассказывали о лягушке, питавшейся динозаврами, а также о тараканах, предпочитавших отобедать помётом древних ящеров.
Вести.Ru: последние новости
В Химках подтопило целый квартал США готовятся к военному решению сирийского вопроса "Газпром" объявил о возможном размере дивидендов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву30
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии110
Суд фактически разрешил курить в самолетах184
Что Россия может сделать Западу365
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение