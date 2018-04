Откуда столько крупных хищников среди динозавров, стало ясно после анализа их зубов

Палеонтологам давно известно, что в местонахождениях (так в палеонтологии называется «месторождение» ископаемых останков) Северной Африки, относящихся к середине мелового периода, наблюдается явный избыток крупных хищников. Травоядных, которые могли бы служить им добычей, среди обнаруженных ископаемых слишком мало. Теперь учёные выяснили, кем же питались «лишние» плотоядные. Ответ оказался простым, как всё гениальное. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society of London B группой во главе с Винсентом Балтером (Vincent Balter) из Лионского университета.

Исследователи изучали окаменелости возрастом 100 миллионов лет, обнаруженные в Марокко . Для контроля они сравнивали их с ископаемыми возрастом 120 миллионов лет, найденными в Нигере , где также наблюдается избыток хищников. Учёных интересовало соотношение изотопов кальция 42Ca и 44Ca в сохранившихся образцах, в частности, в зубной эмали древних ящеров и рыбьей чешуе.

Дело в том, что позвоночные практически весь свой кальций получают с пищей. Поэтому соотношение изотопов у хищника будет таким же, как и у его обычной жертвы. Таким образом можно отследить, кто кого ел.

Выяснилось, что среднемеловые хищники различались по предпочитаемой диете. Так, динозавры семейства абелизавридов и рода кархародонтозавров питались почти исключительно наземными животными. В то же время охотники из семейства спинозавридов предпочитали рыбку, а гигантские крокодилоподобные существа из рода саркозухов не брезговали ни тем, ни другим.

Таким образом, древние хищники поделили между собой пищевые ресурсы так, что никто не ушёл обиженным. Рыбоеды, судя по всему, и были «избыточными» хищниками, которым не хватало наземных растительноядных, делают вывод французские исследователи.

Как отмечается в пресс-релизе, применённый метод хорош тем, что помогает восстановить глобальную пищевую цепь, чего не позволяют сделать эпизодические находки содержимого желудка доисторических рептилий.

