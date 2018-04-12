Президента подключили к борьбе за «Химмаш»

Администрация Екатеринбурга приняла решение сохранить здание ДК «Химмаш», поскольку это значимый для истории развития архитектуры города объект. Об этом говорится в официальном письме министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, адресованном жителям микрорайона.

Скан документа предоставлен Иваном Стародубцевым

По словам одного из активистов инициативной группы «Живи наш ДК Химмаш» Ивана Стародубцева, это не единственная гарантия сохранения здания со стороны властных структур.

"Вчера мы получили письмо из управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. Это первый раз, когда наше обращение не отфутболили к нижестоящим инстанциям, а запросили все необходимые документы и материалы и пообещали до 25 мая направить нам ответ", — поделился Иван своей радостью с корреспондентом "Уралинформбюро"

Скан документа предоставлен Иваном Стародубцевым

Информация о скором сносе ДК просочилась в СМИ в феврале 2018 года. Как ранее сообщало агентство, планы по демонтажу здания вынашивала компания AVS Group, которая собирается построить на руинах ДК высотный жилой комплекс.

Формально такое право у компании есть: в 2002 году здание и участок под ним перешли в собственность застройщика. До этого помещения «Химмаша» находились на балансе федерального Министерства атомной энергетики.

Тем не менее муниципальные и областные власти решили пойти навстречу требованиям химмашевцев оставить ДК в целости и сохранности. В марте против сноса здания высказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор региона Алексей Орлов

А в начале апреля старейший в микрорайоне дворец культуры осмотрела комиссия, в которую вошли представители областных минстроя и минкульта, городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, работники администрации Чкаловского района и представители собственника участка — компании AVS Group. По итогам осмотра был сделан важный вывод: ДК «Химмаш» подлежат восстановлению.

Ранее в разговоре с членами инициативной группы сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб дал понять, что муниципалитет сделал руководству AVS Group некое «хорошее предложение». Судя по всему, речь идет о выкупе здания ДК в государственную либо муниципальную собственность.

Защитники «Химмаша» решили не отменять намеченный на 13 апреля митинг-концерт в защиту дворца культуры. Они внесли в программу коррективу: во время акции не будут звучать протестные лозунги.

"Мы проведем концерт, в котором примут участие и дети-воспитанники ДК, и их родители, а в конце устроим грандиозный салют. Рассчитываем, что придет не меньше 2000 человек", — заявил Иван Стародубцев.

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