Компания ВЭБ в Красноярске сможет утилизировать 2,5 млн кубометров отходов лесозаготовки

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Красноярская компания «Краслесинвест», входящая в группу Внешэкономбанка (ВЭБ), реализует проекты строительства целлюлозного комбината и пеллетного заводов, которые позволят утилизировать в год до 2,5 млн кубометров отходов лесозаготовки. Как сообщил ТАСС в рамках Красноярского экономического форума министр лесного хозяйства края Дмитрий Маслодудов, целлюлозный комбинат обеспечит выпуск экологичной импортозамещающей продукции.

"Реализация этого проекта обеспечит комплексный подход к переработке древесины, в том числе отходов и маловостребованных низкосортных пород, и позволит выпускать конкурентоспособную импортозамещающую продукцию, которая соответствует мировым экологическим стандартам", — сказал Маслодудов.

"В декабре 2018 года предприятие запускает пеллетный завод. Вместе с целлюлозным комбинатом, который планируется запустить в 2022 году, объем переработки отходов лесопильного производства — коры, щепы, опилок — составит 2,5 млн кубометров в год", — сообщила ТАСС в представитель компании Елена Сидякина.

Также компания запускает мебельное производство. «Мы запускаем мебельное производство [мощностью 30 тыс. кубометров], это собственность ВЭБ, частично оно запущено… Это мощное производство, аналогов ему в Сибири точно нет. На этом оборудовании можно производить самую разную мебель», — сказала она.

Бельгию, Японию, "Краслесинвест" поставляет более 300 тыс. кубометров лесопродукции в год в Китай Германию и других страны.