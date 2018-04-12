Ещё
Компания ВЭБ в Красноярске сможет утилизировать 2,5 млн кубометров отходов лесозаготовки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания ВЭБ в Красноярске сможет утилизировать 2,5 млн кубометров отходов лесозаготовки 

ТАСС 54 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Красноярская компания «Краслесинвест», входящая в группу Внешэкономбанка (ВЭБ), реализует проекты строительства целлюлозного комбината и пеллетного заводов, которые позволят утилизировать в год до 2,5 млн кубометров отходов лесозаготовки. Как сообщил ТАСС в рамках Красноярского экономического форума министр лесного хозяйства края Дмитрий Маслодудов, целлюлозный комбинат обеспечит выпуск экологичной импортозамещающей продукции.
"Реализация этого проекта обеспечит комплексный подход к переработке древесины, в том числе отходов и маловостребованных низкосортных пород, и позволит выпускать конкурентоспособную импортозамещающую продукцию, которая соответствует мировым экологическим стандартам", — сказал Маслодудов.
"В декабре 2018 года предприятие запускает пеллетный завод. Вместе с целлюлозным комбинатом, который планируется запустить в 2022 году, объем переработки отходов лесопильного производства — коры, щепы, опилок — составит 2,5 млн кубометров в год", — сообщила ТАСС в представитель компании Елена Сидякина.
Также компания запускает мебельное производство. «Мы запускаем мебельное производство [мощностью 30 тыс. кубометров], это собственность ВЭБ, частично оно запущено… Это мощное производство, аналогов ему в Сибири точно нет. На этом оборудовании можно производить самую разную мебель», — сказала она.
"Краслесинвест" поставляет более 300 тыс. кубометров лесопродукции в год в Китай, Бельгию, Японию, Германию и других страны.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома Глава Минпромторга пообещал поддержку компании "Русал" AP: ОЗХО не смогла определить происхождение вещества, которым отравились Скрипали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии195
Россия определилась с украинской трубой70
Участники Саммита Америк встревожены14
Британия созывает СБ ООН70
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение