Ах, Италия! Полезные советы для переезда

Италии есть несколько основных программ для получения вида на жительство. Это бизнес-иммиграция или самостоятельная работа не подчиненного характера — Lavoro autonomo; выбранное место жительство — Residenza elettiva; семейные обстоятельства — Motivi familiari; учеба — Studio; наёмная работа — Lavoro subordinato.

Самой большой популярностью пользуются Lavoro futonomo и Residenza elettiva. Первый отлично подойдет, если вы хотите открыть новую компанию, расширить уже существующий бизнес за счет подразделения в Италии или уже подыскали себе работу в одной из местных организаций. Lavoro autonomo позволит постоянно жить и работать в стране.

А вот если хотите переехать в Италию не работать, а отдыхать, путешествовать, одним словом, получать удовольствие от жизни — Residenza elettiva создан для вас.

Предоставлять право на получение ВНЖ или нет, решают в итальянском консульстве. Поэтому именно туда придется направиться вместе с необходимым пакетом документов. В случае положительного решения вам предоставят визу «D», которая даёт право пребывать в Италии 365 дней. И уже после этого нужно ехать в Италию и подавать в местное полицейское управление документы на ВНЖ.

Главные условия для оформления Lavoro autonomo — подтверждение финансовой состоятельности для ведения бизнеса (минимум €4 962,36 на счету), наличие арендованной или купленной итальянской недвижимости и специальная бумага — nulla osta. Это официальное разрешение, выданное местным полицейским управлением (квестура) в Италии.

А для Residenza elettiva в разрешении из квестуры необходимости нет, зато потребуется стабильный доход от €31 000 в год. Причем доходы от работы по найму не учитываются. Если заявитель запрашивает визу еще и на супруга, минимальная необходимая сумма увеличивается на 20%. И плюс 5% на каждого ребенка.

Преимущества итальянского ВНЖ Обладатель итальянского ВНЖ в правах практически приравнивается к гражданам страны. Ведь получает почти те же социальные, гражданские, трудовые, коммерческие и административные возможности.

Бизнес-иммиграция (Lavoro autonomo) дает право на:

свободное перемещение по Италии, странам Евросоюза , а также государствам, которые имеют специальные безвизовые соглашения с Италией;

образование в вузах страны и участие в государственных обучающих программах на бесплатной основе; возможность проходить обучение в странах Евросоюза, обладая теми же льготами, что и граждане Италии;

свободную жизнь и работу в Италии, без каких-либо ограничений места и времени работы, без установления минимального срока нахождения в стране в течение года;

пользование всеми аспектами социального и пенсионного обеспечения, в том числе и на бесплатную медицину с личным лечащим врачом;

возможность приглашения в страну родственников, друзей или деловых партнеров — они принимаются к рассмотрению итальянскими властями наравне с аналогичными приглашениями итальянских граждан;

ввоз в страну для жизни на постоянной основе членов семьи, будь то родные или приемные дети, достигшие или не достигшие совершеннолетия, пожилые родители и так далее, на основании тех же требований, что предусмотрены для гражданина Италии;

приглашения в свою компанию (предприятие, офис), наёмных работников, как из числа граждан Италии, так и из числа иностранцев;

снижение налогообложения на покупку недвижимости внутри страны;

свободное владение, покупку и продажу любого движимого/недвижимого имущества;

льготные кредиты на покупку первого жилья;

инвестирование в различные проекты, открытие собственного бизнеса под итальянской торговой маркой;

получение кредитов в итальянских банках;

субсидирование, получение разнообразных дотаций, возможность расширения своей бизнес-сети в другие страны Евросоюза через открытие региональных представительств и филиалов;

получение итальянского гражданства.

Выбранное место жительство (Residenza elettiva)

Предоставляет тот же набор прав, кроме социального обеспечения, разрешения на работу, а также ведения предпринимательской деятельности.

Получив ВНЖ и став резидентом Италии, иностранец становится и налоговым резидентом, то есть налогом облагаются его доходы во всем мире. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами, делают налоговые отчисления только на итальянские источники дохода.

Обязанности обладателя ВНЖ При запросе своего самого первого вида на жительство сроком более чем на год иностранец подписывает так называемое соглашение об интеграции. Оно подразумевает, что иностранец обязан:

в течение 2-х лет выучить итальянский язык на уровне, который немного выше базового А2;

изучить основополагающие принципы Конституции о государственных институтах и гражданской жизни в Италии;

обеспечить своим детям возможность обучаться в общеобразовательных школах и присоединиться к Хартии ценностей гражданства и интеграции Министерства внутренних дел

в течение 3-х месяцев после подписания соглашения пройти бесплатные мини-курсы на родном языке (если невозможно, то на выбор на одном из следующих языков: английском, французском, испанском, арабском, китайском, албанском, русском и филиппинском) о гражданском воспитании и гражданской жизни в Италии.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости. Фото Unsplash.com