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Парламент Каталонии подаст иск на судью Верховного суда Испании
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Парламент Каталонии подаст иск на судью Верховного суда Испании 

РИА Новости 2 часа назад
МАДРИД, 13 апр — РИА Новости. Каталонский парламент намерен подать иск на решение судьи Верховного суда Испании Пабло Льярены, запретившего кандидату на пост главы женералитета Жорди Санчесу присутствовать на заседании по его утверждению.
В пятницу должно было состояться заседание по обсуждению кандидатуры бывшего лидера общественной организации «Каталонская национальная ассамблея», депутата от партии «Вместе за Каталонию» Жорди Санчеса на пост главы правительства автономного сообщества. Санчес находится в мадридской тюрьме, ему предъявлены обвинения в организации восстания, что грозит до 30 лет заключения. В четверг судья ВС Пабло Льярена отказался выпускать его из заключения на обсуждение в парламенте, поскольку считает, что существует угроза повторного совершения им преступления. По закону кандидат должен лично присутствовать на заседании. Из-за судебного решения сессия была отменена.
В пятницу президиум парламента, где у представителей сепаратистских партий большинство, принял решение обратиться с иском в суд. Законодатели считают, что Льярена превысил свои полномочия и совершил должностное преступление.
Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.
Первое место на выборах заняла центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» — получили абсолютное большинство — 70 мандатов. Все политики, которые выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости, им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.
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